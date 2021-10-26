На месте происшествия работают полицейские.

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.

Авария произошла на проспекте Гагарина. По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое граждан получили травмы.

Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ детском саду под Киевом прогремел мощный взрыв (фото, видео)Как сообщает местное издание 057, на проспекте столкнулись "Chevrolet Aveo" и другая машина.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, водитель авто "Chevrolet" погиб.

Также на месте аварии работают медики и сотрудники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области внедорожник "Volkswagen Touareg" столкнулся с деревом, погибли четыре человека.

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Автор: Людмила Жерновская