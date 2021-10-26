В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб водитель и пострадали три человека.
Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области.
Авария произошла на проспекте Гагарина. По предварительным данным, в результате столкновения погиб один человек, трое граждан получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.
Читайте такжеВ детском саду под Киевом прогремел мощный взрыв (фото, видео)Как сообщает местное издание 057, на проспекте столкнулись "Chevrolet Aveo" и другая машина.
По предварительным данным, пострадали четыре человека, водитель авто "Chevrolet" погиб.
Также на месте аварии работают медики и сотрудники ГСЧС.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области внедорожник "Volkswagen Touareg" столкнулся с деревом, погибли четыре человека.