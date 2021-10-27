Скоро суд будет избирать несовершеннолетнему водителю меру пресечения, отметили в полиции.

Причастный к совершению смертельного ДТП в Харькове 16-летний водитель Infiniti в момент трагедии не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом во время брифинга заявил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Харьковской области Александр Умников.

"Водитель был доставлен в наркологический центр, где у него устройством "Драгер" было продуто 0%, отобраны образцы мочи. На сегодня этим медучреждением выдан акт, что он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", – рассказал полицейский.

По его словам, автомобиль Infiniti зарегистрирован на мать парня, водительское удостоверение он не получал.

Отвечая на вопрос, с какой скоростью двигалась указанная иномарка в момент ДТП, Умников отметил, что об этом станет известно после проведения комплексных экспертиз.

Он также добавил, что задержанный является студентом одного из техникумов Харькова.

По его информации, парень уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести.

Читайте такжеОтец харьковского "мажора" впервые прокомментировал ДТП, озвучил неожиданную версию"В июле водитель автомобиля Infiniti привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время есть приговор Краснозаводского райсуда города Харькова, в соответствии с которым он осужден по ч. 1 ст. 122 УК к двум годам лишения свободы с применением ст. 75 Уголовного кодекса с условным отбыванием наказания сроком на 1 год", – рассказал Умников.

Начальник отдела отметил, что вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей будет решаться завтра, 28 октября.

Напомним, смертельное ДТП в Харькове случилось вечером 26 октября. В городе 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, на водителя Infinitі уже составлялись материалы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 126 КУоАП ("Управление без водительского удостоверения") и ч. 1 ст. 122 КУоАП ("Превышение скорости").

Автор: Светлана Макринская