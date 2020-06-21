Взрыв в жилой многоэтажке на Позняках: все подробности трагедии (фото, видео)

На данный момент известно о двух погибших, спасатели продолжают разбирать завалы.

В Дарницком районе столицы воскресное утро обернулось катастрофой – в жилой девятиэтажке на улице Соломии Крушельницкой 1/5 произошел взрыв газовоздушной смеси. На данный момент известно о двух погибших.

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Взрыв в Киеве

По информации ГСЧС, взрыв газа в Киеве раздался в 10:00 21 июня. В сети уже гуляет множество фото и видео, сделанных сразу после инцидента.

Прямо сейчас произошёл взрыв газа в Киеве на проспекте Григоренко.



Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.



На место срочно выехали все службы. #чп#взрыв#киевpic.twitter.com/9oKX3X2PXJ — Соцпортал (@Socportal) June 21, 2020

Взрыв газа в квартире на проспекте Григоренко в Киеве https://t.co/CH1wzruqs7 — Loreen_Kr ️️🌅 (@Loreen1_12) June 21, 2020

Мощным ударом разрушено несколько этажей. На данный момент известно о двух погибших, число пострадавших уточняется.

В настоящее время спасатели деблокировали трех человек, поиски еще трех продолжаются.

По свидетельствам очевидцев, ударная волна была настолько сильной, что повыбивала окна в соседних жилых домах. На фото и видео с места событий можно видеть, что в жилом доме буквально образовалась дыра.

Взрыв разрушил квартиры и лестничные перекрытия 4,5,6,7 этажей. Существует опасность дальнейшего обрушения конструкции.

Некоторые жильцы из-за разрушений оказались заблокированы в своих квартирах, не имея возможности выбраться. Их спасением занимаются пожарные. Спасатели эвакуировали 21 человека.

Взрыв на Позняках - погибшие

В ГСЧС сообщили об одном погибшем. Пожарные нашли его тело под одной из обрушившихся плит. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии. Не исключено, что число жертв будет расти.

По информации мера Киева Виталия Кличко, на месте нашли еще одного погибшего.

В то же время, спасатели смогли извлечь одного человека из-под завалов.

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