"Киевгаз" подтвердил, что недавно снимал счетчики в разрушенном взрывом доме

Поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа.

В компании «Киевгаз» подтвердили, что накануне проводили поверку счетчиков в многоэтажке Дарницкого района Киева по адресу ул. Крушельницкаая 1/5, где произошел взрыв сегодня утром, и отметили, что состояние газовых сетей в доме было удовлетворительным.

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Об этом УНИАН сообщила представитель «Киевгаза» Елена Мичурина.

По ее словам, накануне в этом доме проводили поверку газовых счетчиков, которая является стандартной обязательной процедурой. «Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа «Киевгаза». У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме», - сказала она.

По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа. На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

«Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие утечки газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было», - отметила она.

На вопрос, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

«Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять», - пояснила она.

По информации Мичуриной, причины взрыва невозможно выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных заключений.

«Сообщения (о взрыве – УНИАН) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, мчс сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся», - сказала она.

«Все, что мы сделали, – это немедленно отключили поставки до всего дома, чтобы не ухудшилась ситуация. Сейчас все руководство здесь находится на месте, представители ГСЧС, представители «Киевгаза», и только после выводов этой комиссии можно будет делать выводы относительно причин взрыва - это газ, или взрывчатка, или что-то другое», - добавила она.

Ранее жители киевской многоэтажки, где произошел взрыв сегодня утром писали в сети Facebook, что накануне в доме проводилась замена счетчиков, после чего жители пожаловались в «Киевгаз» на запах газа, в компании в свою очередь ответили, что это не является проблемой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

По данным ГСЧС, в результате взрыва погиб один человек, трое спасены, эвакуированы 23.

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