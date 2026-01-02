В Украине 'в ближайшее время' заменят главу ГПСУ, - Зеленский

Работа ГПСУ требует изменений подходов, отметил президент.

В ближайшее время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко должен представить кандидатуры на замену главы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя доклад Игоря Клименко. Президент добавил, что действующий глава ГПСУ Сергей Дейнека продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.

"Под руководством Сергея Дейнеки в течение уже более чем шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют ради нашего государства на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с Беларусью и Россией. В то же время есть задача по изменению подходов в работе ГПСУ", - написал Зеленский.

Другие изменения в госструктурах

Напомним, также 2 января Владимир Зеленский сообщил о назначении нового главы Офиса президента - им станет Кирилл Буданов. По словам Зеленского, на новой должности экс-глава ГУР сосредоточится на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

Зато новым главой ГУР Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки (СВР).

