Аналитики подсчитали, сколько танков и бронетехники потеряла РФ в 2025 году

Фактическое число, вероятно, значительно выше.

По оценкам аналитического проекта Oryx, которые подтверждаются фото- и видеодоказательствами, в 2025 году Россия потеряла на фронте около 2,5 тысяч единиц бронетехники - это значительно меньше, чем по данным Генштаба ВСУ.

Так, по данным, которые опубликовал аналитик Oryx Якуб Яновский в соцсети Х, в общем россияне потеряли 2432 танка и бронемашины.

В это число входят 640 основных боевых танков, 551 бронированная боевая машина (ББМ), 1099 боевых машин пехоты (БМП), 136 бронетранспортеров (БТР) и шесть бронированных машин с противоминной защитой (БМПЗ).

Отмечается, что эти потери были подтверждены фото- и видеодоказательствами, при этом фактическое число, вероятно, значительно выше.

Потери РФ на фронте

Ранее в ВСУ раскрыли потери россиян в живой силе и техние в 2025 году. Так, по данным Генштаба оккупанты потеряли более 418 тысяч убитыми и ранеными. Также, по данным Украины, РФ потеряла 1 816 танков и 3 806 боевых бронированных машин. Также уничтожено 65 самолетов и 17 вертолетов и 1 подводная лодка.

По данным Британского международного института стратегических исследований, потери России в 2024 году составили 1400 основных боевых танков (примерно четыре танковые дивизии) и более 3700 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) – в общей сложности 5100 потерянных танков и бронетехники.

При этом по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны повредили или уничтожили более 3000 российских танков и почти 9000 бронемашин в 2024 году.

