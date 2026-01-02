Блок Мерца выступил за ужесточение политики в отношении украинских беженцев: что предлагают

В Германии предлагают ужесточить миграционную политику в отношении украинцев и сирийцев.

Христианско-социальный союз Германии, который является младшим партнером партии канцлера Германии Фридриха Мерца, призвал к ужесточению миграционной политики в отношении украинцев и сирийцев, сообщил Spiegel.

Отмечается, что проект резолюции предстоящего закрытого заседания фракции ХСС требует, в частности, усиления позиции в отношении украинских беженцев.

"Мы будем настаивать на том, чтобы трудоспособные украинские мужчины внесли свой вклад в защиту своей страны. Мы требуем, чтобы все просители убежища, независимо от страны происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии", - говорится в проекте.

Проект будет касаться украинцев, которые въехали в страну после апреля 2025 года и подпадают под действие Закона о помощи искателям убежища.

Изменения в отношении сирийских беженцев

Кроме того, проект требует быстрого возвращения большинства сирийских беженцев в страну происхождения. В документе говорится о "масштабной депортационной операции" в 2026 году, которая должна состояться "с помощью регулярных рейсов, в том числе в Сирию и Афганистан". Объясняется это тем, что гражданская война в Сирии закончилась, а страна восстанавливается и получает поддержку от Германии.

"В то же время основания для защиты больше не применяются к большинству сирийцев, которые получили временный вид на жительство в Германии из-за войны. Они нужны на родине", - говорится в документе.

Украинские беженцы в Германии: что известно

В октябре сообщалось, что на фоне отмены запрета на выезд для украинских мужчин призывного возраста от 18 до 22 лет, в Германии резко возросло количество украинских беженцев. Сообщается, что количество искателей убежища увеличилось со 100 до 1000 в неделю.

На фоне этого Bild ранее сообщал, что в Германии планируют уменьшить выплаты для украинских беженцев. Сообщается, что это будет касаться украинцев, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Они не будут получать гражданскую помощь, размер которой составляет €563 в месяц.

