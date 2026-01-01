Простой в приготовлении салат из доступных ингредиентов понравится каждому.

Новый год 2026 по восточному гороскопу будет годом Огненной Лошади. Многие люди стараются подать на праздник блюда, которые задобрят китайский знак. При этом такие закуски ещё должны быть вкусными и желательно - простыми в приготовлении.

Если стандартные салаты на Новый год надоели, предлагаем приготовить необычное блюдо в форме подковы. Оно не только символизирует талисман года, но также симпатично выглядит, чем удивляет гостей. Этот салат привлечет в дом удачу и завоюет благосклонность Лошади.

Салат Подкова с курицей и сыром

Точный состав можно менять по своему вкусу. Мы предлагаем набор продуктов, который создает идеальную гармонию.

Полный список ингредиентов:

250 граммов куриного филе;

200 граммов грибов;

150 граммов чернослива;

2 соленых огурца;

2 яйца;

200 граммов сыра;

5 столовых ложек майонеза;

1 столовая ложка масла;

соль, перец и специи по вкусу;

оливки для украшения.

Яйца отварить до готовности. Курицу сварить или запекать в духовке 30 минут при 180°. Грибы промыть, нарезать тонкими пластинками и обжарить на сковороде с ложкой масла. Чернослив залить горячей водой на 15 минут.

Яйца и сыр отдельно натереть на мелкой терке. Чернослив, мясо и огурцы как можно мельче нарезать. Все ингредиенты, кроме сыра, смешать до однородной массы с половиной майонеза. Выложите на тарелке салат Подкова соответствующей формы. Остатком майонеза смажьте блюдо со всех сторон и посыпьте тертым сыром.

Готовый салат на Новый год храните в холодильнике под пленкой или крышкой до подачи на стол. Для большей схожести с подковой блюдо можно украсить зеленью и оливками.

