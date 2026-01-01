Новый год 2026 по восточному гороскопу будет годом Огненной Лошади. Многие люди стараются подать на праздник блюда, которые задобрят китайский знак. При этом такие закуски ещё должны быть вкусными и желательно - простыми в приготовлении.
Если стандартные салаты на Новый год надоели, предлагаем приготовить необычное блюдо в форме подковы. Оно не только символизирует талисман года, но также симпатично выглядит, чем удивляет гостей. Этот салат привлечет в дом удачу и завоюет благосклонность Лошади.
Салат Подкова с курицей и сыром
Точный состав можно менять по своему вкусу. Мы предлагаем набор продуктов, который создает идеальную гармонию.
Полный список ингредиентов:
- 250 граммов куриного филе;
- 200 граммов грибов;
- 150 граммов чернослива;
- 2 соленых огурца;
- 2 яйца;
- 200 граммов сыра;
- 5 столовых ложек майонеза;
- 1 столовая ложка масла;
- соль, перец и специи по вкусу;
- оливки для украшения.
Яйца отварить до готовности. Курицу сварить или запекать в духовке 30 минут при 180°. Грибы промыть, нарезать тонкими пластинками и обжарить на сковороде с ложкой масла. Чернослив залить горячей водой на 15 минут.
Яйца и сыр отдельно натереть на мелкой терке. Чернослив, мясо и огурцы как можно мельче нарезать. Все ингредиенты, кроме сыра, смешать до однородной массы с половиной майонеза. Выложите на тарелке салат Подкова соответствующей формы. Остатком майонеза смажьте блюдо со всех сторон и посыпьте тертым сыром.
Готовый салат на Новый год храните в холодильнике под пленкой или крышкой до подачи на стол. Для большей схожести с подковой блюдо можно украсить зеленью и оливками.