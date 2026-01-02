Пытаясь остановить войну, Трамп не понимает главных разногласий между Украиной и РФ, - WP

Президент США подвергается манипуляциям Путина во время мирных переговоров, пишут журналисты.

За ложными заявлениями РФ о том, что Киев пытался атаковать одну из резиденций российского диктатора Владимира Путина на этой неделе, стоят гораздо более серьезные препятствия для завершения войны России. Главным из них является непоколебимое стремление Украины к независимому и демократическому будущему, однако Россия хочет любым образом помешать этой мечте, чтобы подчинить себе страну. Об этом пишет The Washington Post.

Предложения США, которые не примет Россия

"Несколько положений плана прекращения огня, который продвигает президент Дональд Трамп, увеличат участие США и европейских стран в Украине, включая предложение предоставить Киеву "натовские" гарантии безопасности; план создания демилитаризованной "свободной экономической зоны" вдоль текущей линии боевых действий, которая, возможно, будет патрулироваться западными силами; а также роль США в эксплуатации украинской атомной электростанции в Запорожской области, которую Россия захватила в 2022 году", - говорится в материале.

Однако, как отмечают журналисты, эти все пункты противоречат военным целям РФ и, скорее всего, будут отклонены Путиным, который говорит, что открыт для сделки.

Видео дня

Несмотря на то, что сначала Трамп возмутился заявлением президента РФ о том, что украинские беспилотники якобы атаковали одну из его резиденций, 31 декабря он опубликовал в соцсетях ссылку на статью New York Post, в которой говорилось, что такого удара никогда не было и что это, скорее всего, "вымышленная или приукрашенная история", чтобы сорвать мирную инициативу Трампа и оправдать новые удары по Украине.

"Вся война Путина - это ложь. Так же, как и в Аляске, Путину предложили мир, а он взамен плюнул Америке в глаза", - говорилось в публикации издания.

Для чего РФ обвинила Украину в атаке, которой не было?

В то же время высокопоставленные украинские чиновники и многие иностранные дипломаты заявили, что обвинения относительно атаки, которые Киев отрицает, на самом деле были попыткой РФ сорвать мирные планы Трампа.

В частности старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия" Татьяна Становая назвала эти обвинения "сильным ударом по столу", чтобы Запад наконец услышал, что нынешние мирные переговоры идут в направлении, которое совершенно не подходит Москве, и сорвать формирование американо-украинской платформы.

"Успех России в вызывании глобального возмущения по поводу якобы нападения поразил украинцев, которые выживают почти без электроэнергии из-за непрерывных российских ракетных ударов и бомбардировок, которые также регулярно убивают гражданских лиц", - добавляют в The Washington Post.

Психологическая операция Путина

В свою очередь один высокопоставленный дипломат, который следит за переговорами, заявил, что отношение Трампа к Зеленскому во время недавней встречи было "грубым, оскорбительным и даже жестоким" и продемонстрировало "уровень полной и абсолютной неосведомленности".

"На этом этапе, после того, как украинцы сделали все возможное, чтобы удовлетворить Трампа, и как они устраивают шоу, делают все, что от них требуют, - а потом слышат, что Россия хочет, чтобы Украина преуспела? Это, пожалуй, больнее всего", - подчеркнул он.

По словам дипломата, дальнейшее утверждение РФ о нападении на резиденцию Путина было "классической психологической операцией".

"Как и каждый раз, когда он едет на встречу с Зеленским, Путин находит способ провести двухчасовой разговор с Трампом непосредственно перед этим, что отравляет, искажает и манипулирует", - добавил собеседник издания.

Кроме того, дипломаты и чиновники, участвовавшие в переговорах по Украине, были поражены не столько обвинениями России относительно якобы атаки на резиденцию Путина, сколько тем, как быстро российская дезинформация получила распространение.

"Я знал, что Путин отклонит мирный план, в этом не было сомнений; вопрос был лишь в том, какой повод или оправдание он найдет. Сейчас для нас очень неуверенный момент, потому что мы, так сказать, дипломатически побеждаем", - отметил председатель комитета по вопросам иностранных дел в парламенте Украины Александр Мережко.

По его словам, если бы Путин отклонил предложение, оставалась бы надежда, что Трамп поймет, что российский диктатор "везде манипулировал им, и начнет больше поддерживать Украину, и это было нашей надеждой. А потом Путин делает этот шаг".

В The Washington Post подытожили, что несмотря на обвинения относительно дронов, главным препятствием для окончания войны являются давние разногласия между РФ и Украиной.

"Россия не захочет принимать никаких компромиссов, которые Киев считает необходимыми для обеспечения своего будущего, поскольку многие из них предусматривают укрепление связей Украины с Европой и США - именно того результата, которого Россия хотела избежать, когда вторглась в Украину", - объяснили в материале.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут объяснил, почему России нужны переговоры. По его словам, РФ понимает, если переговоры не начнутся, то россияне зайдут в необратимые процессы и могут проиграть в этой войне.

"Потому что санкции давят, потому что Украина бьет по всему, потому что на поле боя тяжело, потому что мобилизация хоть и идет неплохими темпами, но год от года тяжелеет, потому что техника уничтожается, потому что вести наступательную захватническую войну против народа, который борется за свое, в разы тяжелее. Поэтому сейчас возникают вопросы относительно условий, уступок и надувания щек", - отметил Чмут.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что до финала мирных переговоров по Украине еще далеко. Он считает, что успехом переговоров по завершению войны в Украине является декларация участия США в гарантиях безопасности.

"После ночных переговоров с лидерами европейских государств одно понятно: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если России удастся нас разделить и диктовать условия мира", - подчеркнул Туск.

Вас также могут заинтересовать новости: