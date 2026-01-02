Как хранить яйца без холодильника: главные правила

Многое зависит от яиц и от ваших планов на них.

Во многих рецептах требуются яйца комнатной температуры, хотя в магазине они стоят в холодильнике. В то же время некоторые люди предпочитают хранить яйца на кухонном столе.

Издание Simply Recipes вяснило, где лучше хранить свежие яйца.

Для безопасного хранения яйца из магазина необходимо поместить в холодильнике, но есть некоторые исключения.

Согласно данным Американского совета по яйцам, яйца можно оставлять на столешнице при комнатной температуре примерно на 2 часа или на 1 час, если температура составляет +32°C или выше. По истечении этого времени будет безопаснее выбросить эти яйца. Дело в том, что изменение температуры может способствовать росту бактерий, а яйца особенно подвержены заражению сальмонеллой.

К счастью, методы правильного обращения с яйцами и их приготовления довольно просты. Убедитесь, что яйца хранятся в холодильнике при температуре ниже +4°C, выбрасывайте все яйца с трещинами и обязательно мойте руки и все приборы, которые соприкасаются с сырыми яйцами.

Что касается свежих фермерских яиц, то они могут храниться при комнатной температуре в течение 1–2 недель. Одно из главных правил - не мойте яйца до момента использования.

Для более длительного хранения с самого начала храните немытые яйца в холодильнике, ведь там они могут находиться в течение 4–5 недель.

Ранее УНИАН писал, как регулярное употребление яиц влияет на уровень сахара в крови.

