Певец не понимает, как объяснить это военнослужащим.

Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald, военнослужащий Женя Галич эмоционально высказался о блогерах, которые демонстрируют в социальных сетях кадры "богатого" празднования новогодних праздников.

Артист, который мобилизовался в армию в начале полномасштабного вторжения России, написал в Treads, что не выступает против самих празднований и поездок, однако не понимает, для чего популярные люди так демонстрируют это во время войны:

"Почему-то очень сильно режет глаза именно демострация всего этого в социальных сетях. Н***я? Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией... Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха... Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат ***ров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?".

Пользователь сети в комментариях отметила, что военные также отдыхают в Буковеле, спросив, можно ли выкладывать снимки им и их женам. Галич повторил, что не против такого отдыха, просто не понимает, для чего это публиковать.

"Думаю, что военные не щеголяли бы и не провоцировали..." - добавил он.

