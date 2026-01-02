Призрак времен СССР: Россия начала летные испытания вертолета Ми-34М1 с новым двигателем

Базовый Ми-34 впервые поднялся в небо в далеком 1986 году.

В холдинге "Вертолеты России" начали летные испытания опытного образца легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с российским турбовальным двигателем ВК-650В разработки ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация). Об этом сообщает"Ростех".

Продолжительность полета составила 10 минут. Во время испытаний проверили устойчивость и управляемость Ми-34М1. Также была определена нагрузка на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.

Двигатель ВК-650В разработали для вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Сообщается, что он стал первой российской силовой установкой для воздушных судов такого класса. Мощность двигателя на взлетном режиме составляет 650 л.с.

Видео дня

"Основные преимущества ВК-650В - модульность конструкции, высокий ресурс, цифровая система автоматического регулирования типа FADEC, без которой невозможно представить современные воздушные суда", - пишут россияне.

Долгий путь Ми-34

История с Ми-34 довольно показательна для российского авиапрома, где доводка "новых" машин растягивается на десятилетия, а их перспективы остаются крайне туманными. Дело в том, что вертолет Ми-34М1 - модернизированный вариант легкого вертолета семейства Ми-34С, который оснащался поршневыми двигателями.

В широком смысле обе машины являются развитием советского Ми-34, который совершил первый полет 17 ноября 1986 года. Проект трудно назвать удачным - за все годы было изготовлено всего около 30 машин различных модификаций. Мировые технологии, конечно, не стояли на месте и за это время сделали колоссальный скачок вперед.

Стоит также сказать, что испытания модернизированного Ми-34 проходят не без проблем. Напомним, первый полет прототип Ми-34М1 с двигателем ВК-650В совершил еще в октябре 2024 года. Он прошел в режиме висения, после этого летные испытания были прерваны более чем на год. По некоторым сообщениям - из-за критического отказа ВК-650В.

Вас также могут заинтересовать новости: