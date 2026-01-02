Буданов принял предложение возглавить Офис президента и назвал свои задачи

Он также поблагодарил всех своих боевых побратимов.

Кирилл Буданов принял предложение Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины. Об этом экс-глава Главного управления разведки сообщил в своем Telegram.

"Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства. Спасибо за доверие!" - написал Буданов.

Он также поблагодарил всех боевых побратимов и команду Главного управления разведки Украины за совместную работу.

Видео дня

"Нам дальше делать свое - бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира. Продолжаем вместе бороться за свободное и безопасное будущее Украины!" - добавил Буданов.

Новый глава Офиса президента: что известно

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил главе ГУР Кириллу Буданову должность главы Офиса президента. По словам Зеленского, обновленный Офис будет в первую очередь сосредоточен на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на мирном процессе.

"Также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги", - добавил Зеленский.

Предыдущий глава ОП, Андрей Ермак, 28 ноября подал в отставку на фоне расследования по раскрытию огромной коррупционной схемы в области энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: