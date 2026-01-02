Выступление проходило на Пхукете.

Барабанщик немецкого певца Тилля Линдеманна (солист группы Rammstein) во время выступления в Таиланде бросил в лицо россиянину торт.

Как сообщают российские Telegram-каналы, выступление прошло 31 декабря на Пхукете, большую часть зрителей якобы составляли российские туристы. Один из них пожаловался, что замечательное выступление испортил поступок барабанщика Джо Летца - музыкант со всей силы бросил торт ему прямо в лицо.

Кроме того, во время концерта Тилль вынес на сцену огромную емкость с рыбой, а затем начал бросать ее прямо в толпу поклонников. Несмотря на то, что Линдеман известен своим эпатажным и провокационным поведением на концертах, туристы из России "не оценили" такие перформансы.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения России в Украину группа Rammstein открыто выразила поддержку украинскому народу. В марте 2022 года музыканты опубликовали официальное заявление, в котором осудили ужасную атаку, выразили соболезнования украинцам, страдающим от войны, и отметили, что каждый из них имеет друзей, коллег и фанатов как в Украине, так и в России.

Во время концертов в Европе участники группы неоднократно поддерживали Украину символическими жестами. Например, разворачивали украинский флаг во время своих шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: