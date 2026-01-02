Зеленский назначил Иващенко новым главой ГУР

Ранее Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко, который возглавлял Службу внешней разведки, новым главой Главного управления разведки (ГУР). Об этом президент сообщил в своем Telegram.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - написал Зеленский.

Он отметил, что провел с ним совещание, как с руководителем Службы внешней разведки, во время которого Иващенко доложил об общей ситуации вокруг нашего государства и актуальных угрозах.

"Фокусируемся и в дальнейшем на уменьшении российского экономического потенциала: чем меньше агрессор зарабатывает, тем больше возможностей будет для дипломатии. Особенно это касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь. Аналогично действуем и в отношении российского военного производства: чем больше оборвем связей агрессора с миром и схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий для окончания войны. Благодарен СВР за работу в этом направлении и соответствующую информацию", - добавил Зеленский.

