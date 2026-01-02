Украина теряет позиции: за последние полгода экспорт зерновых резко сократился

Самые большие проблемы у страны сейчас с экспортом кукурузы.

Экспорт из Украины зерновых и зернобобовых, включая продукты их переработки, за последние полгода составил 15 431 тысячу тонн, что на 29,4% меньше показателя предыдущего года в 21 857 тысяч тонн.

Министерство экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы отметило, что наибольшее падение в процентном соотношении постигло украинскую кукурузу - минус 39,1%. С июля 2025 года ее отправили за границу 5 957 тысяч тонн, в то время как с июля 2024 года по 3 января 2025 года - 9 779 тысяч тонн.

Пшеница просела на 19,2% - ее экспорт составил 7 905 тысяч тонн вместо 9 783 тысяч тонн. Показатели ячменя снизились на 33% - 1 319 тысяч тонн вместо 1 968 тысяч тонн.

Видео дня

Рожь не относится к ключевым экспортным культурам Украины. Ее за границу поставили лишь 200 тонн по сравнению с предыдущим результатом в 10,8 тысяч тонн.

Экспортные проблемы Украины - главные новости

Украинская кукуруза, несмотря на лучший урожай, начала резко терять свои позиции на рынке Европейского Союза. Причиной стали капризы погоды, которая существенно задержала темпы уборочной кампании. В результате среди поставщиков кукурузы в Европу, Украина опустилась с первого места на третье, пропустив вперед Бразилию с большим отрывом и США.

Всего в 2025 году Украина собрала немного лучший урожай зерновых и масличных культур, чем в предыдущем году. Однако аналитики предостерегают: хотя при таких условиях экспорт должен также логично вырасти, обстрелы российскими оккупантами логистической инфраструктуры могут при негативном сценарии даже ухудшить торговые показатели.

Вас также могут заинтересовать новости: