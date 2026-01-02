Самые богатые люди мира 2025: кто они, и на чем заработали капиталы

По итогам 2025 года 18 человек имеют состояние в 100 и более миллиардов долларов.

Самым богатым человеком по итогам 2025 года остался Илон Маск, сообщает Bloomberg.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, совокупный капитал 10 самых богатых людей мира вырос в прошлом году на 579 миллиардов долларов, превысив 2,5 триллиона "вечнозеленых".

Наибольший прирост богатства в прошлом году продемонстрировал Илон Маск. Как отмечает Business Insider, он закрепил свой статус самого богатого человека на планете, увеличив чистую стоимость своих активов на 187 миллиардов долларов - до 619 миллиардов долларов.

Издание отмечает, что деньги Маск заработал на скачке стоимости акций Tesla и SpaceX: акции производителя электромобилей выросли на 11% в прошлом году, а оценка частной аэрокосмической компании подскочила с 350 до 800 млрд долларов.

Второе место в списке самых богатых людей занял соучредитель американской технологической компании Alphabet Ларри Пейдж, который в прошлом году заработал 101 миллиард долларов.

Замкнул призовую тройку самых богатых людей мира владелец Amazon Джеф Безос с капиталом в 253 миллиарда долларов. За 2025 год Безос заработал чуть больше 14 миллиардов долларов.

На пятки ему наступает сооснователь Google Сергей Брин с 250 миллиардами "вечнозеленых".

Business Insider объясняет рост капиталов Ларри Пейджа и Сергея Брина скачком акций компании Google.

Соучредитель мирового лидера по разработке программного обеспечения для баз данных - компании Oracle - Ларри Эллисон заработал 55 миллиардов долларов в прошлом году и замкнул ТОП-5 самых богатых людей мира.

В десятке самых богатых людей мира также остается основатель Meta Марк Цукерберг с капиталом 233 миллиарда долларов. За прошлый год владелец популярных соцсетей заработал 26 миллиардов долларов.

Business Insider констатирует, что по итогам 2025 года 18 человек имеют состояние в 100 и более миллиардов долларов. Прирост богатства самым богатым миллиардерам обеспечивают компании, занимающиеся искусственным интеллектом, в которых "сильные мира сего" имеют долю. В то же время аналитики рынка разделились во мнениях относительно того, является ли бум искусственного интеллекта пузырем, который вот-вот лопнет, или технологической революцией, которая только начинается."Инвесторы Росс Гербер и Кевин О'Лири заявили, что искусственный интеллект является настоящим прорывом, тогда как экономист Гэри Шиллинг, профессор Эрик Гордон и стратег Пол Дитрих предупредили, что ажиотаж способствует опасному росту спекуляций", - отмечает издание.

Самые богатые люди мира

Как сообщал УНИАН, в мае 2025 года американский журнал Forbes обнародовал свой рейтинг самых богатых людей мира. Его возглавил Илон Маск, а тройку призеров дополнили владельцы Meta Марк Цукерберг и Amazon Джеф Безос.

В июле 2025 года журнал опубликовал рейтинг из двадцати самых богатых людей, которые получили состояние прямо из рук родителей. Первое, второе и третье место в списке Форбс занимают Роб Уолтон, Джим Уолтон и Элис Уолтон - наследники сети супермаркетов Walmart, владельцем которых при жизни был Сэм Уолтон.

