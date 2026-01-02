Специалист обратила внимание на важные аспекты отношений.

Сомнения в отношениях - обычное явление, однако когда они не исчезают и возвращаются снова и снова, это может свидетельствовать о неудовлетворенных потребностях или более глубокой несовместимости с партнером.

Доктор философии, лицензированный семейный терапевт Таша Сейтер в колонке для Psychology Today отмечает, что качество близких отношений является одним из важнейших факторов долговременного счастья и психологического здоровья. Опираясь на опыт работы с парами, она выделяет несколько вопросов, которые помогают лучше понять потенциал отношений:

Заботится ли партнер о вас и чувствуете ли вы это на деле?

Настоящая забота проявляется не в больших жестах, а в мелочах. Например, в том, как партнер реагирует на вашу боль, способен ли он вас выслушать, поддержать и взять ответственность. Здоровые отношения - это о надежности в сложные моменты, эмоциональном присутствии и ощущении, что рядом есть человек, к которому можно обратиться со страхом, грустью или усталостью.

Видео дня

Нравится ли вам этот человек и чувствуете ли вы к нему уважение?

Можно признавать сильные черты партнера, но при этом не принимать его полностью. Исследования показывают, что пары, которые положительно воспринимают друг друга и свою общую историю, имеют значительно более высокие шансы на счастливое будущее. Важно не только "подходить" друг другу на бумаге - совместное время с этим человеком должно приносить вам тепло, а не чувство долга.

Чувствуете ли вы, что вас выбирают?

В любых долгих отношениях бывают периоды разочарования и сомнений. Разница в том, как партнеры ведут себя в эти моменты. Способность оставаться вовлеченным, не угрожать разрывом во время конфликтов и быть готовым к сложным разговорам являются ключевыми показателями зрелой привязанности. Когда кто-то постоянно держит "одну ногу за дверью", отношения теряют ощущение безопасности и не могут развиваться.

В конце Сейтер советует обратить внимание на собственные эмоции после прочтения ее колонки. Вы чувствуете облегчение или тревогу? Облегчение может означать как подтверждение того, что в отношениях все в порядке, так и разрешение себе признать, что пришло время идти дальше. Тревога же часто сигнализирует о несоответствии между вашими потребностями и реальностью:

"Обратите внимание на то, что вы чувствуете, отвечая на эти вопросы. Ваши эмоции дают вам понимание. Стабильные отношения обеспечивают эмоциональную безопасность и желание остаться. Если обеих этих вещей нет, обратите на это внимание. Ваши чувства имеют значение".

