Спортсмен снял, как его дети радуются снегу.

Украинский профессиональный боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе и дважды в тяжелом весе Александр Усик показал, как во время праздников проводит время со своими детьми.

На странице его жены в Instagram появилось видео, на котором спортсмен снимает дочерей - Елизавету и Марию - во дворе во время игры. Старшая девочка насыпает снег на ракетку для бадминтона и рассеивает его, устраивая младшей сестренке "снегопад".

Когда младшая дочь подходит к Усику, он спрашивает ребенка, как зовут ее маму, сестру и братьев. Девочка правильно отвечает на все вопросы.

Жена спортсмена также опубликовала фотографии с празднования Нового года, а накануне Усик записал обращение к украинцам, в котором призывает к единству:

"2026 - год, в который мы заходим вместе. С верой, с уважением к каждому, кто держит страну на своих плечах и с пониманием: наша сила - в нашем единстве. Давайте помнить, что пока мы рядом друг с другом - нас не сломать. Работаем. Боремся. Выстоим. С Новым годом, дорогие украинцы".

Как известно, Екатерина и Александр поженились еще в 2009 году, женщина часто поддерживает его на поединках и ведет семейный Instagram. Супруги имеют четырех детей: старшую дочь Елизавету, двух сыновей - Кирилла и Михаила, а также младшую дочь Марию.

Вас также могут заинтересовать новости: