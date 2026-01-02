Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: под завалами еще находятся люди

Сейчас известно о по меньшей мере 15 пострадавших.

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Он отметил, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе города. По словам Терехова, на месте удара есть значительные разрушения.

Как отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, удар был нанесен по Киевскому району Харькова.

Видео дня

"Все экстренные службы направляются на место попадания. Устанавливаем последствия", - написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что, предварительно, враг атаковал город двумя ракетами. Он отметил, что один из пораженных домов значительно поврежден.

"Сейчас продолжается спасательная операция, и привлекаются все необходимые службы. Точное количество пострадавших еще неизвестно", - добавил президент.

Обновлено в 15:45 Позже глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли два удара баллистическим вооружением по городу. По его словам, сейчас известно о том, что медики оказали помощь 15 раненым. Однако под завалами еще находятся люди.

"Продолжаются поисковые работы. На месте работают подразделения ГСЧС, правоохранители, врачи экстренной медицинской помощи. Делается все возможное, чтобы как можно быстрее спасти всех пострадавших", - добавил Синегубов.

Российские атаки по Украине - важные новости

Напомним, 1 января российские оккупанты ударили КАБами по зоопарку "Фельдман Экопарк" в Харькове. Как отметил нардеп Александр Фельдман, в результате атаки пострадала одна волонтерка. Также неизвестна судьба некоторых животных.

Ранее президент Владимир Зеленский также сообщал, что РФ готовится к атаке по государственным зданиям в Киеве. По его словам, для этого в частности россияне обвинили Украину в якобы атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

