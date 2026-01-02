Украина сможет импортировать больше электроэнергии из ЕС: как это повлияет на отключения света

По словам председателя правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, объемы закупки электроэнергии зависят от цен на нее в Украине и ЕС.

С 1 января 2026 года максимальный месячный объем экспорта электроэнергии из стран Европейского Союза в Украину и Молдову вырос до 2450 МВт. В декабре 2025-го этот лимит составлял 2300 МВт, сообщает "Укрэнерго".

По словам председателя правления диспетчера энергосистемы Виталия Зайченко, увеличение импорта предоставляет Украине дополнительные возможности для балансировки энергосистемы. Соответственно, эти дополнительные киловатты могут потенциально способствовать уменьшению продолжительности отключений.

Вместе с тем, глава "Укрэнерго" отметил, что объемы импорта электроэнергии Украиной зависят не только от возможностей линий электропередач, но и от цен на нее как в ЕС, так и в Украине. То есть никто не будет покупать электроэнергию в соседних государствах дороже цен на украинском рынке.

"Впрочем, в любом случае, январский рост максимальной мощности импорта из государств ЕС - это фактор, положительно влияющий на нашу энергосистему", - отметил Зайченко.

Он добавил, что 2 января Украина обновила прошлогодний суточный рекорд импорта электроэнергии.

Атаки РФ на энергетику Украины - последние новости

С наступлением нового года Россия не прекратила удары по энергосистеме Украины. В первый день 2026 года враг в очередной раз атаковал дронами энергообъекты, в результате чего в Волынской, Одесской и Черниговской областях значительное количество потребителей временно осталось без света.

В ночь на 2 января враг снова ударил по энергообъектам двух областей, частично оставив без света Запорожскую область. Из-за последствий атак России энергетики вынуждены и в дальнейшем отключать свет в домах и ограничивать потребление электроэнергии для промышленности.

