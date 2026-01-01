Оказалось, что даже вино и яйца можно оставлять в морозилке.

Опытные хозяйки знают, что нельзя замораживать сметану, майонез, макароны и многие другие продукты. Все, в основном, привыкли оставлять в морозилке мясо, рыбу, морепродукты, овощи, зелень, ягоды и масло. Оказалось, что это далеко не полный список того, что кладут в морозилку опытные кулинары.

Что можно заморозить из еды - перечень продуктов

Эксперты Tesco Real Food рассказали изданию Express, какие продукты хорошо переносят заморозку. Они озвучили список из 12 позиций - о многих участниках перечня хозяйки и не знали.

Молоко

По мнению специалистов, молоко можно перелить в контейнер и даже пакет, а потом положить в морозилку. Это очень удобно, если вы купили слишком много молока и теперь боитесь, что оно прокиснет. Перед использованием емкость нужно будет встряхнуть, и только потом открывать.

Яйца

Для того, чтобы удобно заморозить яйца, нужно разбить их в миску и взбить, потом накрыть пленкой и поставить в морозилку. Также можно перелить в формочки для льда или специальный пакет. Размораживать яйца в таком виде можно порционно - как раз для омлетов или выпечки. Таким же образом удобно замораживать белки, чтобы потом делать из них безе.

Сыр

Даже не сомневайтесь в том, можно ли замораживать сыр - эксперты утверждают, что это абсолютно нормальная практика. Твердые сыры хорошо переносят заморозку, если вы освобождаете место в холодильнике. Лучший способ хранения - натереть сыр на терке и разложить по контейнерам. Так будет удобнее использовать его по мере необходимости.

Бананы

Бананы можно замораживать целиком или нарезанными ломтиками. Прямо из морозилки - в миксер для приготовления смузи, а если немного подождать, удобно использовать для выпечки.

Картофель

У некоторых хозяек есть сомнения в том, можно ли замораживать картофель сырой в Tesco Real Food заявляют, что если у вас слишком много картошки, то заморозка - хороший вариант. В противном случае неиспользованный корнеплод может начать гнить и портиться.

Наилучший способ хранения - очистить овощ, крупно нарезать, бланшировать до готовности, потом разложить на подносе так, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом, и заморозить. Только в таком состоянии картошку можно пересыпать в пакет и отправить обратно.

Йогурт

Специалисты говорят, что положить в морозилку - тоже неплохая идея. В остатки йогурта можно вставить палочку от леденца или мороженого, и в таком виде положить в морозилку. Кроме того, йогурт допустимо разливать по формочкам для льда.

Вино

Если у вас есть открытая бутылка вина, которую вы не собираетесь допивать, перелейте остатки в формочки для льда, а затем добавляйте по кубику в блюда по мере необходимости.

Зелень и травы

В Tesco Real Food рекомендуют крупно нарезать базилик, кинзу, укроп или петрушку, переложить в банку, пакет или формы для льда и залить водой. В таком виде их можно использовать для супов и горячих блюд. Также разрешается просто оставить измельченную зелень в емкости и не добавлять никакой жидкости.

Масло

Эксперты по кулинарии отметили, что замораживать масло - хорошая практика. Его можно хранить целым куском или порезать порционно, предварительно расфасовав по маленьким пакетикам для удобства.

Вареный рис

Специалисты отмечают, что можно заморозить из готовой еды вареный рис. Если вы приготовили слишком много для ужина, не выбрасывайте остатки. Просто заморозьте их как можно скорее после приготовления. Упакуйте в герметичный контейнер или пакет, а затем размораживайте и добавляйте в блюда.

Авокадо

Если у вас скопилось слишком много авокадо, просто заморозьте их целиком или кусочками. Потом фрукт можно использовать для приготовления салатов или бутербродов.

Хлеб

Эксперты объясняют, что если вы купили слишком много хлеба или просто не можете съесть целую буханку, прежде чем она зачерствеет, морозильная камера может помочь. Выпечку нужно нарезать, сложить в пакет, затем отправить прямо в морозильную камеру и по необходимости порционно доставать для употребления.

