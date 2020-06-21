Взрыв на Позняках: полиция проводит обыски в обслуживавшей дом газовой компании

Нацполиция проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, обслуживавших многоэтажку на столичных Позняках, в которой произошел взрыв.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Национальная полиция Украины в данное время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв", - говорится в сообщении МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

Он также добавил, что проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения.

"После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартир, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное оцепление полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", - отметил Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей. Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва.

По данным полиции, один человек погиб, разблокировать трое, поиски еще троих продолжаются, эвакуировали 21 человека.

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