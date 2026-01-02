Кабинет министров Украины принял экономически обоснованное решение, введя временное ограничение экспорта лома черных металлов на весь 2026 год, заявил Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром", которое является полномочным представителем отечественного горно-металлургического комплекса.

"Укрметаллургпром" приветствует государственное и волевое решение Кабинета Министров Украины о временном ограничении экспорта лома черных металлов. 31 декабря 2025 года Правительство Украины приняло постановление №1795, которым на 2026 год вводится нулевая квота на экспорт металлолома", - сказано в заявлении Ассоциации, опубликованном на ее сайте.

Согласно документу, в последние годы объемы экспорта металлолома из Украины росли рекордными темпами, что существенно ухудшало ситуацию с безопасностью в отечественной металлургической отрасли, увеличивало дефицит этого сырья на внутреннем рынке и нарушало стабильность работы металлургических комбинатов.

При этом, как напомнили в "Укрметаллургпроме", поставки в страны Евросоюза, де-факто, стали схемой, благодаря которой экспортеры лома избегали уплаты в пользу украинского государства вывозной пошлины в размере 180 евро/т, поскольку украинское сырье реэкспортировалось через страны ЕС в Турцию и Индию. В результате госбюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен налогов, меткомбинаты страдали от дефицита лома, а стратегическое сырье вывозилось за границу в пользу конкурентов украинских металлургов.

"От имени всех работников металлургической отрасли я хотел бы поблагодарить Правительство и премьер-министра Юлию Свириденко за принятие этой срочной и экономически обоснованной меры. Государству выгодно оставлять весь металлолом внутри страны, ведь металлургические предприятия, перерабатывая сырье, производят готовую продукцию, приносят валютную выручку от ее экспорта и обеспечивают денежные поступления в бюджеты всех уровней", - приводятся в заявлении слова Александра Каленкова.

Он привел последние экспертные подсчеты, по которым 1 тонна металлолома, переработанного в Украине в сталь, генерирует в пользу госбюджета примерно 14-15 тыс грн налогов. "В то же время, экспортеры лома, работая преимущественно "в тени", платят государству с каждой тонны в пределах 100 грн. Поэтому временное ограничение экспорта - это важнейший вопрос выживания Украины и обеспечения фронта всем необходимым", - констатировал президент "Укрметаллургпрома".

Кроме того, подчеркнул Александр Каленков, актуальность переработки лома, как сырья для декарбонизации промышленности, внутри страны возросла после введения Евросоюзом с 1 января 2026 года механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), то есть пошлины на углеродосодержащие продукты, в частности, стальные изделия.

"К сожалению, Брюссель не предусмотрел исключение для Украины во введении этого тарифа. Поэтому металлолом поможет украинским металлургам выплавлять сталь с меньшим объемом выбросов СО2", - отметил он.

