Нацбанк усилил гривню: официальный курс валют на 5 января

Курс гривни к евро установлен на уровне 49,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 5 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 18 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,55 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,33/42,36 грн/долл., а евро - 49,63/49,65 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 2 января снизился на 9 копеек и составлял 42,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 42 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составлял 50 гривень за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 49,35 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 15 копеек и составлял 42,40 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 20 копеек и составлял 49,95 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 41,80 гривни, а евро - по курсу 48,95 гривни за единицу иностранной валюты.

