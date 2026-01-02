В 2026 году цены на смартфоны, ПК и другую электронику вырастут на 20%, - FT

Все из-за бума ИИ, который вызвал глобальный дефицит оперативной памяти.

Потребителей по всему миру ожидает масштабный рост цен на смартфоны, ПК и другие гаджеты, который может начаться уже в этом месяце. Согласно отчету Financial Times, в 2026 году ситуация с кризисом памяти станет еще хуже.

Крупнейшие производители электроники, включая Xiaomi, Lenovo и Dell предупреждают, что дефицит микросхем, вероятно, усилит давление на расходы и заставит их повысить цены на свою продукцию. Повышение стоимости будет доходить до 20%.

Уже в первый день 2026 года из-за роста цен пострадали энтузиасты, которые собирают собственные ПК. Флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 в США подорожала до $4000, а до конца года цена и вовсе может вырасти до 5000 долларов. Рекомендованная цена видеокарты составляет $2000.

Основной причиной эксперты называют активное строительство современных дата-центров для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. Это приводит к взрывному росту потребности в высокопроизводительных чипах памяти и нехватке их на рынке.

Компании Samsung и SK Hynix, которые контролируют более 70% мирового рынка DRAM, вынуждены отдавать приоритет поставкам для серверного сегмента. Из-за этого ситуация с доступностью компонентов для массового сегмента электроники продолжит ухудшаться.

Аналитики и сами производители предполагают, что кризис продлится до 2027 года а, возможно, и дольше. За это время, вероятно, подорожает множество товаров – от компьютеров и смартфонов до игровых консолей и автомобилей.

По данным источника, Apple поднимет цены на свою технику в первой половине 2026 года. У компании заканчиваются долгосрочные контракты с Samsung и SK Hynix на поставки памяти, а новые договоры будут уже по "новым прайсам".

Меж тем комплект оперативной памяти на 64 ГБ уже стоит как новый MacBook Air от Apple. Причем еще в начале октября этот набор вовсе продавался в три раза дешевле.

