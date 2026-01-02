Православный праздник сегодня носит название в народе Гордеев день.

3 января по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Гордия Каппадокийского. В этот день обращаются с молитвами о защите, благополучии и духовной силе. О том, какие традиции соблюдали предки, какие приметы считали важными, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - читайте ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом церковном календаре

3 января чтят память мученика Гордия Каппадокийского (по старому стилю его будут поминать 16 января).

Гордий происходил из христианской семьи и с детства обучался различным наукам. В юности он пошел на службу в армию, но когда начались гонения на христиан, то оставил военную карьеру и решил посвятить жизнь служению Господу.

Долгое время мужчина провел в пустыне в молитвах, а когда вернулся на родину, то стал проповедовать. Его арестовали за это и потребовали отречься от веры - Гордий отказался, за что и был казнен.

Какой церковный праздник 3 января по старому стилю

По юлианскому календарю православные вспоминают святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

С какими молитвами обращаются, что можно делать 3 января и что сегодня нельзя делать

В молитвах сегодня у святых просят помощи в выздоровлении - считается, что они помогают людям, страдающим тяжелыми болезнями, эпилепсией и одержимостью нечистой силой.

В народе день называют Гордеев день и считают его опасным из-за активности нечистой силы. Поэтому 3 января по возможности нужно провести в семейном кругу.

Одна из традиций дня - поход в баню, чтобы вода очистила тело, а пар прогнал печальные мысли и тоску. Также по одной из примет, чтобы весь следующий год был счастливым, сегодня нужно приготовить сырники.

В православный праздник 3 января, как и в любой другой день, запрещается ругаться, сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни и месть и отказ в помощи.

По народным приметам в Гордеев день нельзя хвастаться ни своим благополучием и богатством, ни здоровьем, ни тем более успехами детей – считается, что тогда все это можно потерять.

В ночь на Гордея снятся вещие сны, но рассказывать их нельзя никому. Следует постараться разгадать их смысл, чтобы понять, чего следует избегать и чему следовать в новом году.

Приметы 3 января

Погожа этого дня может подсказать, чего ожидать от нее в ближайшем будущем, а также весной и летом:

лежит много снега - лето будет урожайным;

снега мало и мороз - будет жаркое лето;

вороны сидят на верхушках деревьев - к сильному морозу;

солнце садится в тучу - жди снегопада.

Считается, что какая погода стоит 16 января, таким будет и март.

