После взрыва на Позняках демонтируют секцию дома из 40 квартир - МВД

Эту секцию придётся аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома.

Секция 10-этажного дома на Позняках в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, восстановлению не подлежит.

Об этом он на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко со ссылкой на экспертные оценки.

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«Секция 10-этажного дома, в котором произошел взрыв и в которой находится 40 квартир, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит. Ее придётся аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома», - заявил он.

Как отметил Геращенко, сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов, скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, троих удалось спасти.

Судьба двоих мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

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