Аналитики зафиксировали продвижение оккупантов, в частности, в направлении Славянска.

Российские захватчики имеют новые продвижения в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

В частности, по данным экспертов, российская армия продвинулась недалеко от села Резниковка Донецкой области - в направлении Славянска. Также в Донецкой области РФ имеет продвижение в районе Предтечино, которое расположено южнее Часового Яра.

Кроме того, эксперты сообщают о продвижении российских военных возле Дорожняков - южнее города Гуляйполе в Запорожской области.

Видео дня

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что DeepState подвели итоги 2025 года и выяснили, что за это время РФ оккупировала 4336 квадратных километров, или примерно 0,72% от всей территории Украины. Больше всего успехов враг имел в Донецкой области, взяв под контроль 10,6% региона. Всего же за все годы войны россияне оккупировали 116 165 квадратных километров территории Украины.

Между тем в 7 корпусе ДШВ заявили, что РФ пытается нарастить давление на Покровск и его окрестности. По данным военных, россияне планируют активизировать штурмы северной части города, чтобы дальше попытаться атаковать Гришино.

Вас также могут заинтересовать новости: