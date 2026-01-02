ЗАЭС является большим препятствием для достижения мира в Украине: в NYT объяснили, почему

ЗАЭС, которая сейчас оккупирована Россией, будет решающей для восстановления Украины после войны, поскольку ее мощность - четверть от всей довоенной генерации электроэнергии. Об этом говорится в публикации The New York Times.
И Россия, и Украина хотят восстановить работу станции после войны, и обе стремятся получить контроль над ней. Они считают ее жизненно важным энергетическим активом из-за огромной генерационной мощности - шесть гигаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией такую среднюю страну, как Португалия.
Роль США в вопросе Запорожской АЭС
"Соединенные Штаты также проявили интерес, рассматривая ЗАЭС как возможность продвигать американские экономические интересы в мирном соглашении. Американские переговорщики, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложили, чтобы США, Россия и Украина совместно эксплуатировали станцию, идею, по которой Киев выступает против", - сказано в статье.
Также автор публикации отмечает, что сейчас ЗАЭС несет потенциальную угрозу ядерной аварии, поскольку в результате боевых действий она часто обесточивается и приходится подключать аварийные дизельные генераторы. Обесточивание же грозит расплавлением ядерного топлива в активной зоне реакторов, которые без электроснабжения прекращают охлаждаться.
К тому же есть проблемы с надежным снабжением водой для охлаждения. В 2023 году взрыв на дамбе осушил основной источник охлаждающей воды станции, заставив ее полагаться на меньший охлаждающий пруд и скважины.
Россия же четко дала понять, что не откажется от контроля над станцией. Москва обозначила планы перезапуска реакторов и подачи электроэнергии в собственную энергосеть.
В то же время эксперты по энергетике заявляют, что станция может быть использована для снабжения энергией частей южной и восточной Украины под российской оккупацией.
В публикации также отмечается, что для Украины возвращение контроля над электростанцией - это не просто отмена незаконного захвата. Она является центральной для послевоенной энергетической независимости страны. До войны станция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. Эксперты по энергетике говорят, что ее мощность будет жизненно важной для работы по восстановлению.
Какая судьба ждет ЗАЭС?
План, разработанный в ноябре Россией и Соединенными Штатами, изначально предлагал возобновить запуск станции под наблюдением Международного агентства по атомной энергии, ядерного надзорного органа ООН, с распределенным производством электроэнергии между Россией и Украиной.
Последнее же предложение США предусматривает совместное управление станцией США, Россией и Украиной, "с американцами как главным менеджером", заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на прошлой неделе.
Он отверг эту идею: "Как может быть совместная коммерческая деятельность с россиянами после всего, что произошло?".
Вместо этого Киев предложил эксплуатировать ЗАЭС как совместное предприятие с Вашингтоном.
"Пятьдесят процентов произведенной электроэнергии пойдет Украине, а по остальному будут определять США", - сказал Зеленский.
Этим заявлением, считают в The New York Times, президент Украины намекнул, что американская доля полностью или частично будет отдана России.
Однако Москву и это не устраивает. Она хочет полного контроля над объектом.
Запорожская АЭС - последние новости
Как сообщал УНИАН, в конце декабря при посредничестве МАГАТЭ была достигнута договоренность о прекращении огня в зоне нахождения ЗАЭС для восстановления электроснабжения станции, поврежденного в результате боевых действий. На линиях электропередачи, вблизи Запорожской атомной электростанции, начались ремонтные работы.
Об этом МАГАТЭ сообщило, ссылаясь на своего генерального директора Рафаэля Гросси. В МАГАТЭ добавили, что команда инспекторов агентства осуществляет мониторинг ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней.