ЗАЭС является большим препятствием для достижения мира в Украине: в NYT объяснили, почему

Украина выступает против совместного управления ЗАЭС, поскольку это будет означать контроль над электростанцией со стороны России.

ЗАЭС, которая сейчас оккупирована Россией, будет решающей для восстановления Украины после войны, поскольку ее мощность - четверть от всей довоенной генерации электроэнергии. Об этом говорится в публикации The New York Times.

И Россия, и Украина хотят восстановить работу станции после войны, и обе стремятся получить контроль над ней. Они считают ее жизненно важным энергетическим активом из-за огромной генерационной мощности - шесть гигаватт. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией такую среднюю страну, как Португалия.

Роль США в вопросе Запорожской АЭС

"Соединенные Штаты также проявили интерес, рассматривая ЗАЭС как возможность продвигать американские экономические интересы в мирном соглашении. Американские переговорщики, по словам президента Украины Владимира Зеленского, предложили, чтобы США, Россия и Украина совместно эксплуатировали станцию, идею, по которой Киев выступает против", - сказано в статье.

Также автор публикации отмечает, что сейчас ЗАЭС несет потенциальную угрозу ядерной аварии, поскольку в результате боевых действий она часто обесточивается и приходится подключать аварийные дизельные генераторы. Обесточивание же грозит расплавлением ядерного топлива в активной зоне реакторов, которые без электроснабжения прекращают охлаждаться.

К тому же есть проблемы с надежным снабжением водой для охлаждения. В 2023 году взрыв на дамбе осушил основной источник охлаждающей воды станции, заставив ее полагаться на меньший охлаждающий пруд и скважины.

Россия же четко дала понять, что не откажется от контроля над станцией. Москва обозначила планы перезапуска реакторов и подачи электроэнергии в собственную энергосеть.

В то же время эксперты по энергетике заявляют, что станция может быть использована для снабжения энергией частей южной и восточной Украины под российской оккупацией.

В публикации также отмечается, что для Украины возвращение контроля над электростанцией - это не просто отмена незаконного захвата. Она является центральной для послевоенной энергетической независимости страны. До войны станция обеспечивала примерно четверть потребностей страны в электроэнергии. Эксперты по энергетике говорят, что ее мощность будет жизненно важной для работы по восстановлению.

Какая судьба ждет ЗАЭС?

План, разработанный в ноябре Россией и Соединенными Штатами, изначально предлагал возобновить запуск станции под наблюдением Международного агентства по атомной энергии, ядерного надзорного органа ООН, с распределенным производством электроэнергии между Россией и Украиной.

Последнее же предложение США предусматривает совместное управление станцией США, Россией и Украиной, "с американцами как главным менеджером", заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на прошлой неделе.

Он отверг эту идею: "Как может быть совместная коммерческая деятельность с россиянами после всего, что произошло?".

Вместо этого Киев предложил эксплуатировать ЗАЭС как совместное предприятие с Вашингтоном.

"Пятьдесят процентов произведенной электроэнергии пойдет Украине, а по остальному будут определять США", - сказал Зеленский.

Этим заявлением, считают в The New York Times, президент Украины намекнул, что американская доля полностью или частично будет отдана России.

Однако Москву и это не устраивает. Она хочет полного контроля над объектом.

Запорожская АЭС - последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце декабря при посредничестве МАГАТЭ была достигнута договоренность о прекращении огня в зоне нахождения ЗАЭС для восстановления электроснабжения станции, поврежденного в результате боевых действий. На линиях электропередачи, вблизи Запорожской атомной электростанции, начались ремонтные работы.

Об этом МАГАТЭ сообщило, ссылаясь на своего генерального директора Рафаэля Гросси. В МАГАТЭ добавили, что команда инспекторов агентства осуществляет мониторинг ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней.

