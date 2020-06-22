Два-три человека все еще могут находиться под обломками дома на Позняках – СМИ

Спасатели приостановили работу только тогда, когда возникла угроза обвала стены.

Спасатели всю ночь работали на месте взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве. Сейчас известно о трех погибших, но два-три человека находятся под завалами.

Об этом с места событий рассказал корреспондент ТСН Сергей Моргун.

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"К этой минуте информация не обновилась. То есть: трое погибших как минимум двое или трое находятся под завалами. Работы по поиску и разбору завалов не прекращались практически всю ночь", - отметил он.

По словам журналиста, спасатели приостановили работу только тогда, когда была угроза обвала стены. Сейчас они укрепляют конструкцию.

Напомним, по состоянию на 7 утра 22 апреля спасатели нашли на месте взрыва жилого дома на Позняках тела трех погибших. Пять человек травмированы.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей. Погибли три человека.

Среди версий взрыва рассматривают, в частности, взрыв газа или взрывного устройства. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в разрушенной части дома проживали более 100 человек. Для расселения жильцов устанавливаются палатки. Кроме того, часть пострадавших поселили в интернате, который расположен на Харьковском шоссе, 121/3 и обеспечат питанием.

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