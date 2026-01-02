Украина установила 5-летний рекорд по импорту газа: откуда поступает 'голубое топливо'

В 2026 году Украина не сможет отказаться от импорта газа.

В 2025 году Украина импортировала 6,47 миллиарда кубометров газа, обновив пятилетний рекорд, сообщает Expro.

Отмечается, что наше государство вынуждено закупать за рубежом рекордные объемы газа из-за массированных российских обстрелов, которые привели к падению внутренней газодобычи, и крайне малые запасы "голубого топлива" в газохранилищах по итогам отопительного сезона 2024/25 года.

"По сообщению главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, в 2025 году атаки были самыми интенсивными за все время войны. Наибольшие атаки на добычу фиксировались в феврале и октябре, когда по разным оценкам добыча падала на 40-60%", - отмечают аналитики.

Видео дня

Издание добавляет, что дополнительно импорт газа во второй половине года стимулировала выше, чем в Европе, стоимость "голубого топлива" на украинском рынке. В июле Украина импортировала самый большой месячный объем газа в 2025 году - 833 миллиона кубометров газа.

У кого Украина покупала газ в 2025 году

Отмечается, что Украина импортировала природный газ из разных направлений, однако традиционными поставщиками оставались западные соседи: Венгрия, Словакия и Польша.

Больше всего газа в 2025 году импортировано из Венгрии - 2,94 млрд куб м или 45,5% всего импорта. На втором месте Польша, где мы в течение года закупили 2,1 млрд куб м природного газа или 32,5% всего импорта.

"В отдельные месяцы, особенно в конце года, мощности для импорта газа из Венгрии и Польши использовались на максимум", - отмечает издание.

Замкнула тройку лидеров Словакия, через трубы которой Украина получила 1,33 млрд куб м природного газа в течение 2025 г. или 20,5% всего импорта.

"Хотя мощности для импорта газа из Словакии самые большие, однако из-за высоких тарифов это направление не такое популярное, как Венгрия или Польша", - объясняет Expro.

Аналитики ожидают, что в 2026 году Украина не сможет отказаться от импортного газа.

"В 1 квартале 2026 года, как и в течение 2025-го, крупнейшим импортером, вероятно, останется "Нафтогаз". Такая тенденция может сохраниться и в течение всего года. Компания может импортировать несколько млрд кубометров газа в 2026 году. Реальные объемы импорта природного газа в 2026 году будут зависеть от хода войны. Состояние внутренней добычи природного газа и объемы потребления будут напрямую влиять на объемы импорта газа в 2026-м и в последующие годы", - заключает издание.

Запасы газа и удары РФ по газовой инфраструктуре Украины - последние новости

В конце октября 2025 года в газохранилища удалось закачать более 13 миллиардов кубометров газа. В то же время из-за массированных российских обстрелов, Украина была вынуждена увеличить импорт газа и планирует покупать "голубое топливо" даже во время отопительного сезона.

В начале декабря коммерческий директор группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко сообщил, что Украина почти нашла деньги на закупку необходимых объемов газа.

По неофициальным данным, Россия уничтожила около 60% газового производства в Украине. Как отмечал исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, Россия осуществила 24 массированные комбинированные атаки на газовую инфраструктуру Украины за 2025 год. Однако несмотря на это, по его словам, собственный газ остается основой и до сих пор обеспечивает львиную долю потребления в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: