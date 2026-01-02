Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что готов поговорить с США о наркоторговле и нефти

В то же время он говорит, что США "через угрозы" навязывают свои услуги по добыче венисуэльской нефти.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что открыт к переговорам с администрацией президент США Дональда Трампа по наркоторговле и нефтяным запасам страны, вместе с тем он уклонился от ответа на вопрос о дроновую атаку США на Венисуэлу.

Об этом сообщает Тһе Hill. "Правительство США знает, потому что мы сообщили многим их представителям, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", - сказал Мадуро в интервью испанскому журналисту Игнасио Рамонету.

"Если они хотят нефть, Венесуэла готова к инвестициям США, как и с Chevron (нефтяная компания из США), когда угодно, где захочет и как угодно", - добавил он.

Мадуро также отметил, что США стремятся к смене режима в Венесуэле и надеются таким образом получить доступ к нефтяным запасам страны.

Его заявления, говорится в публикации, звучат на фоне усиления давления администрацией Трампа на венесуэльского лидера из-за массового военного присутствия США в регионе. Силы Южного командования США, неоднократно взрывали якобы наркоторговые лодки в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, а также ввели морскую блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, прибывающих и выходящих из Венесуэлы.

Президент Венесуэлы считает, что таким образом США "навязываются через угрозы".

"Что они ищут? Очевидно, что они стремятся навязаться через угрозы, запугивание и силу", - сказал Мадуро.

Также в материале напоминают, что с начала сентября военные США взрывали вероятные суда контрабандистов наркотиков как в Карибском бассейне, так и в Тихом океане, осуществив не менее 35 ударов и убив не менее 115 "наркотеррористов", что, по словам администрации США, является попыткой остановить поток незаконных наркотиков в регионе.

В публикации также напоминают, что 24 декабря ЦРУ осуществило дроновый удар по венесуэльскому порту, где, по словам американских чиновников, венесуэльская банда "Tren de Aragua" хранит наркотики. Эта миссия стала первыми наземными ударами США внутри Венесуэлы с начала масштабного военного наращивания в районе.

На вопрос об этом ударе ЦРУ Мадуро сказал, что "это может стать темой, о которой мы поговорим через несколько дней".

США и Венесуэла

Как сообщалось, в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп предоставил лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро время, чтобы тот покинул страну. После отказа выполнить ультиматум, США объявили о закрытии воздушного пространства над страной.

Во время короткого разговора 21 ноября Мадуро выразил готовность покинуть Венесуэлу, но выдвинул ряд требований. Он просил полную амнистию для себя и семьи, отмену всех санкций США, прекращение производства Международного уголовного суда и снятие ограничений с более 100 высокопоставленных чиновников его правительства.

Трамп отклонил большинство этих условий. Разговор длился менее 15 минут, и американский президент очертил четкий дедлайн - неделю на то, чтобы Мадуро покинул страну вместе с семьей.

