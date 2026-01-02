'Сэндвич Дракулы': огромный инкубатор планет поставил астрономов в тупик

Планетарный диск простирается почти на 640 миллиардов километров – в 40 раз шире всей нашей Солнечной системы.

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" впервые смогли получить снимки "инкубатора планет" - самого большого планетарного диска, когда-либо наблюдавшегося вокруг молодой звезды. Как пишет gizmodo.com, гигантский диск газа и пыли вращается вокруг молодой звезды примерно в 1000 световых годах от Земли, порождая новые планеты. Это не только самый большой диск, из когда-либо обнаруженных астрономами, но также его поведение отличается от всех ранее наблюдавшихся.

Диск простирается почти на 640 миллиардов километров – это примерно в 40 раз шире всей нашей Солнечной системы. Хотя он был впервые обнаружен в 2016 году, однако недавно астрономы с помощью телескопа НАСА "Хаббл" смогли получить первое изображение этого "планетарного инкубатора" в видимом свете. Новые изображения показали необычайно хаотичную среду, с полосами вещества, простирающимися дальше над и под диском, чем ожидалось. Как ни странно, эти протяженные нити сосредоточены только на одной стороне диска.

23 декабря команда опубликовала свои результаты в журнале The Astrophysical Journal, придумав для этого загадочного космического объекта прозвище: "сэндвич Дракулы" (диск Чивито-Дракулы), отсылающее к происхождению двух исследователей: одного из Трансильвании (родины Дракулы) и другого из Уругвая (родины чивито, культового сэндвича с бифштексом). При взгляде сбоку диск, из которого формируются планеты, действительно напоминает сэндвич с темной центральной полосой, окруженной белыми верхним и нижним слоями газа и пыли.

Видео дня

Астрономы долгое время считали, что эти протопланетные диски представляют собой относительно упорядоченные, спокойные среды, где планеты постепенно формируются в течение миллионов лет. Недавние исследования поставили под сомнение это предположение, указав на большую сложность и разнообразие этих систем.

Модель ранней Солнечной системы

Диск скрывает молодую звезду (или звезды) внутри себя, но исследователи считают, что он может содержать либо одну массивную горячую звезду, либо двойную звездную пару. Сам диск содержит в 10–30 раз больше массы, чем Юпитер, а это значит, что в нем достаточно материала для образования нескольких газовых гигантов. Таким образом, диск Чивито-Дракулы, по сути, является увеличенной моделью того, как выглядела наша Солнечная система 4,6 миллиарда лет назад.

"Теоретически, диск Чивито-Дракулы мог бы содержать обширную планетную систему", – говорит заявила Кристина Монш, ведущий автор исследования. Поэтому этот диск является естественной лабораторией для изучения формирования планет.

Ранее астрономы открыли буквально "по соседству" с Землей новую экзопланету, которая может быть лучшим кандидатом для поиска внеземной жизни. Планета, известная как GJ 251c, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 18,2 световых лет от нас в созвездии Близнецов, и ее масса примерно в 3,84 раза больше массы нашей планеты.

Вас также могут заинтересовать новости: