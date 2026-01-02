РФ устанавливает инфракрасные прожекторы на Шахеды: 'Флеш' объяснил намерение врага

Это направлено на ослепление зенитных дронов и авиации.

Российские оккупанты начали устанавливать инфракрасные прожекторы на "Шахеды" для ослепления украинских зенитных дронов и авиации. Об этом в своем Телеграм-канале написал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Впервые такое вижу на "Шахеде". Враг продолжает работать над контрмерами. Прошу Вас, присылайте мне все новое и необычное что видите или находите. Я анализирую и мгновенно делюсь этим со всеми ведомствами и структурами. У нас ужасная бюрократия и порой "не дружба" между ведомствами, и мы во многом спасаемся только горизонтальными связями", - написал "Флеш".

Кроме того, эксперт также раскрыл, как украинским бойцам можно фиксировать в эфире российские "Шахеды" и "Герберы" с онлайн-управлением и с камерами для разведки. По его словам, для этого достаточно использовать портативный анализатор спектра TinySA Ultra.

"Когда на "Шахеде" или "Гербере" будет работать радио модем, вы увидите в эфире вот такой сигнал в виде горизонтальных черточек в диапазоне 1300-1500 МГц. Если от БПЛА есть сигнал, то МВГ и ПВО надо быть готовыми к возможному удару одним из БПЛА. БПЛА на круге с сигналом это ретранслятор, его надо сбивать в первую очередь БПЛА с сигналом ведет разведку, поэтому минимизируйте всю активность на земле. БПЛА с сигналом над Вами - признак того, что Вашу позицию изучили и вскоре возможен удар по ней. БПЛА с сигналом может фиксировать и изучать своими камерами работу зенитных дронов", - отметил "Флеш".

Ранее "Флеш" раскрыл цену российского "Шахеда". По его словам, она составляет около 40-45 тысяч долларов. И почти половина из этой стоимости - это двигатель, CRPA антенна против РЭБ и электроника.

Также ранее он рассказывал, что РФ "забила весь фронт" средствами радиоэлектронной борьбы оккупантов "Силок" ("Штора"). По словам эксперта, этот подход "на 100% правильный".

