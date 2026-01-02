Археологи совершили неожиданное открытие в библейском городе из Откровения Иоанна Богослова

Звездами раскопок стали мраморная ванна римской эпохи, а также фрагмент торса мужской статуи.

В турецком Эфесе археологи сделали несколько интересных открытий. Этот город известен как одна из семи церквей Азии, упомянутых в Откровении Иоанна Богослова, пишет Fox News.

Отмечается, что звездами раскопок стали мраморная ванна римской эпохи, а также фрагмент торса мужской статуи. Археолог Сердар Айбек рассказал журналистам, что ванна датируется I веком н. э.

В отличие от больших общественных бань Эфеса, недавно обнаруженная ванна, вероятно, была предназначалась для домашнего использования.

"Это необычная находка, потому что мы не часто сталкиваемся с подобными вещами. Мы полагаем, что она принадлежала Террасным домам и использовалась в I веке нашей эры. Мы нашли ее во время работ в театре, и ее размеры показывают, что она использовалась в доме", - поделился Айбек.

Археологи считают, что ванна принадлежала комплексу террасных домов Эфеса, где богатые римские семьи жили в роскошных виллах. Она была высечена из регионального сорта мрамора Greco Scritto, отличительной чертой которого являются черные прожилки. Также археологи выяснили, что после использования в доме ванна была позже переделана в фонтан.

Кроме того, Айбек добавил, что фрагмент торса мужской статуи является совершенно неожиданной находкой. Статуя была высечена из нескольких частей и соединена вместе, а затем разобрана.

Ранее на юге Испании археологи обнаружили крепость возрастом 5000 лет, однако самым большим сюрпризом стали не ее древние стены, а тело римского солдата, похороненного внутри. Эта находка, которая породила больше вопросов, чем ответов.

Построенная около 3000 года до н.э. в медном веке – переходном периоде между неолитом и бронзовым веком – крепость отличается поразительной геометрической планировкой. Девятиугольная внешняя стена и сложные внутренние оборонительные сооружения делали ее практически неприступной.

Археологи нашли внутри заброшенной крепости тело римского легионера. Что делает эту находку такой странной, так это время – захоронение произошло примерно через 2500 лет после того, как это место было заброшено.

Отмечается, что у найденного тела, возраст которого составлял от 25 до 35 лет, был обнаружен пугио – короткий кинжал, некогда стандартное оружие римских легионов, завоевавших Испанию в 218 году до н.э.

