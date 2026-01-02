Впервые с 2022 года алюминий торговался дороже $3000: сколько стоит металл теперь

Отмеачется, что на стоимость металла повлияли ряд факторов.

Цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну. Подорожанию металла способствовало ожидаемое сокращение предложения и прогнозируемый уровень спроса.

Издание Bloomberg пишет, что ограничение мощностей по выплавке в Китае и сдерживание производства в Европе из-за роста цен на электроэнергию привели к сокращению мировых запасов. В то время прогнозы спроса со стороны строительного сектора и сектора возобновляемых источников энергии остаются оптимистичными.

По данным Trading Economics, по состоянию на 13:23 цены на алюминий достигли отметки в 3011 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 30,11 доллара.

Китай, крупнейший в мире производитель алюминия, намерен бороться с избыточными мощностями в производстве металла. Компании начали продавать свою продукцию на местном рынке вместо экспорта зарубежным потребителям, в результате чего экспорт в ноябре сократился на 9,2% в годовом исчислении.

Между тем, планы китайских металлургических компаний по строительству новых заводов в Индонезии по-прежнему сталкиваются с трудностями из-за высоких затрат на энергию и рисков, связанных с местным законодательством. В то же время высокие затраты на энергию, отказы оборудования, сложности с поставками бокситов и геополитические риски привели к приостановке работы ключевых металлургических заводов в других странах, включая Исландию, Мозамбик и Австралию.

Цены на металлы - последние новости

Цена на медь установила новый рекорд 29 декабря 2025 года. Металл почти достиг отметки в 13 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов из-за опасения по поводу сокращения поставок.

Кроме того, серебро впервые в истории преодолело отметку в 80 долларов за унцию, после чего резко подешевело.

Также цены на никель достигли максимума с марта 2025 года после заявления крупнейшего производителя - Индонезии - о планах сократить поставки.

