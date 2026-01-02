Индия бросает вызов Китаю на рынке редкоземельных металлов

Правительство Нарендры Моди хочет сломать мировую монополию Поднебесной на критические для промышленности элементы.

Индия одобрила программу инвестиций в производство электронных компонентов на общую сумму 4,6 млрд долларов. Согласно ожиданиям правительства, программа должна принести 28,6 млрд долларов прибыли, пишет Bloomberg.

Правительство премьер-министра страны Нарендры Моди активизирует усилия по построению местных цепей поставок и противодействию Китаю, который является мировым монополистом по добыче и переработке редкоземельных металлов.

Одобренная программа включает проекты таких гигантов, как Samsung и Tata Electronics, которые охватывают производство 11 целевых продуктов, используемых в мобильных телефонах, телекоммуникационном оборудовании, бытовой электронике, автомобилях и ИТ-оборудовании.

Цель - уменьшение зависимости Индии от импорта критических компонентов. Правительство Моди стремится локализовать производство высокоценных комплектующих, таких как модули камер и дисплеев, чтобы лучше защитить цепочку поставок электроники в страну от внешних потрясений.

Данный шаг сделан в то время, когда Apple Inc. расширяет количество местных заводов, собирающих iPhone, после переноса большей части производства, предназначенного для США, из Китая в Индию с целью уменьшения тарифных рисков. Хотя Индия сталкивается с одними из самых высоких тарифных ставок США в мире, электронные товары до сих пор не облагаются более высокими пошлинами.

Четыре производственные предприятия начнут коммерческое производство в этом году, включая Micron и Tata.

В конце ноября прошлого года Индия уже одобрила план стимулирования производства редкоземельных магнитов в стране общей стоимостью 815 миллионов долларов. Новые промышленные мощности должны обеспечить Индию дополнительными 6 000 метрическими тоннами в год с 2029 года.

В начале этого года Пекин резко ограничил экспорт редкоземельных компонентов в ответ на таможенные игры президента США Трампа, что поставило под удар целые сегменты западной авиационной и оборонной промышленности. Сейчас Китай контролирует 80-90% мирового экспорта и переработки критических элементов. Запад, особенно Европа, сильно зависит от китайских поставок.

