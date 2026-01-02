Украина рискует потерять мировое лидерство по главному экспортному продукту, - аналитик

РФ традиционно наращивает собственный экспорт за счет ворованной у Украины продукции.

Украина все еще остается крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире, однако динамика указывает на то, что ситуация может измениться - нас активно догоняет Россия. Об этом в комментарии УНИАН сообщает руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

"Если до начала российской агрессии Украина была безоговорочным лидером, то сейчас быстрыми темпами нас догоняет Россия, объемы экспорта подсолнечного масла которой растут и уже практически равны нашим", - говорит УНИАН Литвин.

В то же время исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива (ПУСК) Александр Буюкли обращает внимание на то, что наращивание экспортных мощностей страны-агрессора произошло в том числе за счет временно оккупированных территорий.

"Во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины, значительная часть площадей, где много выращивали подсолнечник, была оккупирована. Это, конечно, негативно повлияло на производство в Украине. Подсолнечник на оккупированных территориях фактически идет в Россию. Поэтому, вероятно, по объемам производства они нас опережают", - сообщает УНИАН Буюкли.

Пока что Украина сможет удержать лидерство, как главный экспортер подсолнечного масла в мире, прогнозирует директор ПУСК - по крайней мере, еще в этом году.

"Относительно России - у них тоже урожай получился слабый из-за засухи. Но в России большой внутренний рынок масла, поэтому по экспорту подсолнечного масла мы их сможем опередить в текущем сезоне", - считает Буюкли.

Украинский экспорт - главные новости

Масло - не единственный продукт АПК, дальнейшая судьба которого вызывает беспокойство. Так, за предыдущие полгода экспорт украинской кукурузы снизился на 39,1% по сравнению с аналогичными показателями 2024 года. В целом же экспорт из Украины зерновых и зернобобовых и продуктов их переработки сократился на ощутимых 29,4%.

Между тем Украина увеличила свой экспорт продуктов молочной отрасли в количественном эквиваленте, однако в денежном выражении начала зарабатывать меньше. Так, если сравнивать данные за ноябрь 2025 и 2024 годов, то в прошлом году тоннаж экспорта молочки вырос на 18% при уменьшении выручки на 1%. Это связано с тем, что Украина все меньше начинает поставлять за границу продукции с большой добавленной стоимостью.

