Есть нерешенные вопросы: Навроцкий оценил отношения между Украиной и Польшей

Он заявил, что требует скорейшего решения этих вопросов.

Между Польшей и Украиной есть нерешенные вопросы, и над их решением необходимо работать.

Такое заявление сделал польский президент Кароль Навроцкий в интервью RMF24. Он отметил, что твердо верит в "новое начало" в отношениях между Польшей и Украиной. Однако, по его словам, оно должно "означать партнерство".

"Это партнерство очевидно в моих контактах с президентом Владимиром Зеленским, но впервые высказываются также конкретные ожидания Польши в отношении Украины", - отметил Навроцкий.

Он подчеркнул, что считает визит Зеленского в Варшаву доказательством того, что Украина заботится о хороших отношениях с Польшей.

"В наших отношениях с Украиной есть нерешенные вопросы, и в рамках нашего партнерства я требую, чтобы они были решены", – добавил он.

"Наш общий стратегический интерес в связи с угрозой со стороны Российской Федерации очевиден – и это один из немногих вопросов, который объединяет меня, премьер-министра Дональда Туска и правительство", – ответил Навроцкий.

Визит Зеленского в Польшу

19 декабря Зеленский во время визита в Польшу встретился с Навроцким. По итогам переговоров Навроцкий сообщил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Также он не исключил возможности передачи Украине истребителей МиГ-29. Эти самолеты важны для Украині из-за дефицита пилотов для F-16.

