Журналист Сергей Лямец раскритиковал инициативу Кабинет Министров Украины относительно возможного предоставления автозаправочным сетям лицензий на торговлю лекарственными средствами. По его словам, такая идея вызывает серьезные сомнения как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения реального снижения цен на лекарства.

Лямец отметил, что аргументация сторонников инициативы сводится к удобству для потребителей, однако на практике цены на АЗС традиционно выше, чем в розничной торговле. По его мнению, это ставит под сомнение саму логику "удешевления" медикаментов в таком формате продажи.

Отдельно журналист обратил внимание на проблему контроля качества лекарств. Он отметил, что государство и без того имеет слабые механизмы контроля за оборотом медикаментов, а продажа их на АЗС только усложнит проверку условий хранения и соответствия препаратов стандартам.

Также Лямец поставил под сомнение саму процедуру принятия такой инициативы, в частности отсутствие публичного обсуждения, позиции фармацевтического сообщества и реакции профильного комитета Верховной Рады. По его словам, подобные решения, принятые накануне праздников, могут нести риски для здоровья и безопасности граждан и требуют открытой профессиональной дискуссии.

Ранее Министерство здравоохранения Украины сообщало о подготовке изменений, которые должны расширить перечень мест розничной торговли безрецептурными лекарственными средствами, в частности за счет разрешения продавать такие лекарства в помещениях автозаправочных станций.

