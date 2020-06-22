Взрыв на Позняках произошел из-за замены газовых счетчиков на "какой-то некачественный агрегат" - депутат

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пять травмированы, троих удалось спасти.

Народный депутат от «Слуги народа» Леся Забуранная заявляет, что, согласно предварительной информации правоохранителей, взрыв в многоэтажке на столичных Позняках произошел из-за замены счетчиков газа на «какой-то некачественный агрегат», который не сумел сдержать концентрацию газа.

Об этом она сказала в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Читайте такжеСпасатели планируют к вечеру закончить работы на месте взрыва дома на Позняках - МВД

«Согласно предварительной версии правоохранителей, была проблема в замене счетчиков газа на какой-то некачественный агрегат, который не сумел сдержать концентрацию газа, и, соответственно, в одной из квартир, где жила женщина, произошел взрыв бытового газа», - заявила Забуранная.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в 10:00 в Киеве, на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси без последующего горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Полиция открыла уголовное производство.

По состоянию на утро 22 июня погибли три человека, пятеро травмированы, трех удалось спасти.

Судьба двух мужчин - 1976 и 1967 годов рождения - остается неизвестной.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram