США выводят из эксплуатации свой супер-авианосец: в чем причина

Капитальный ремонт позволит авианосцу оставаться в эксплуатации как минимум еще четверть века.

В 2026 году количество авианосцев Военно-морского флота США сократится - USS Harry S. Truman, восьмой авианосец класса Nimitz, должен начать многолетнюю программу дозаправки и капитального ремонта, которая продлится до 2029 года, а то и дольше. Как пишет Forbes, капитальный ремонт позволит авианосцу оставаться в эксплуатации как минимум еще четверть века.

В ходе этого процесса будут заправлены ядерные реакторы супер-авианосца, а также проведена масштабная модернизация. Обычно работы по модернизации двигателей занимают около четырех лет, но судостроительная компания NNS уже столкнулась со значительными задержками при строительстве авианосцев USS George Washington (CVN-73) и USS John C. Stennis (CVN-74). На модернизацию первого авианосца существенно повлияла пандемия COVID-19 и последующие проблемы с цепочкой поставок.

Так что, возможно, США придется обходиться без этого авианосца значительно дольше.

Работы по модернизации авианосца будут проводиться на той же верфи, где с 1933 года для ВМС США был построен в общей сложности 31 авианосец, включая все 10 кораблей класса "Нимиц" и первые корабли класса "Джеральд Р. Форд".

Неожиданный ремонт

Помимо многочисленных модернизаций, авианосец USS Harry S. Truman также потребует неожиданного ремонта в результате аварии, произошедшей почти год назад. В феврале 2025 года супер-авианосец столкнулся с 53-тонным грузовым судном под панамским флагом во время операций в Средиземном море недалеко от Порт-Саида, Египет.

Тогда столкновение с торговым судном "Бешикташ-М" повредило участок верхней палубы на правом борту рядом с одним из лифтов управления самолетом и пробило внешние перегородки двух складских помещений и ремонтной мастерской.

В то же время яЯдерные реакторы авианосца, а также его водонепроницаемость не пострадали, и лифты управления самолетом не получили существенных повреждений. Однако USS Harry S. Truman был вынужден вернуться в бухту Суда, Греция, для проведения экстренного ремонта. Ремонтные работы включали установку новых переборок и покраску, и военный корабль вернулся в строй менее чем через две недели.

"Хотя повреждения были в основном косметическими, они все же были слишком значительными, чтобы их можно было устранить в период "промежуточного" или "ремонтного" обслуживания. Вместо этого было принято решение подождать, пока авианосец не начнет дозаправку в середине срока службы", - отмечается в статье.

Ранее авианосец USS Harry S. Truman потерял три истребителя

В конце апреля, когда Truman находился в Красном море, истребитель F/A-18 и буксировщик упали за борт, когда самолёт буксировали в ангаре. Моряку пришлось выпрыгнуть из кабины непосредственно перед тем, как истребитель оказался в воде.

Чуть более недели спустя, в начале мая, F/A-18 заходил на посадку на палубу Truman, когда оборвался толстый кабель, предназначенный для захвата крюка самолёта и его резкой остановки. Истребитель скатился за борт. Оба лётчика благополучно катапультировались и были спасены вертолётом.

Также в конце декабря ракетный крейсер USS Gettysburg, входящий в ударную группу Truman, сбил F/A-18 над Красным морем.

