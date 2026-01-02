Пророчества Бабы Ванги на 2026 год леденят душу: что произойдет

Пророчества болгарской провидицы Ванги раскрыты, и они ужасают.

Знаменитая болгарская провидица Ванга оставила несколько пророчеств, вызывающих как восхищение, так и скептицизм во всем мире, и их связывают с потенциальными событиями 2026 года.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как пишет En.as.com, наиболее обсуждаемый набор прогнозов на 2026 год сосредоточен на возможности возникновения крупного геополитического конфликта.

Новая мировая война

В частности, Ванга предсказала конфликт с участием крупных держав, который может дестабилизировать глобальный мир. Однако детали разнятся.

Стихийные бедствия

Второй пугающей проблемой являются стихийные бедствия. По прогнозам Ванги, в 2026 году увеличится число землетрясений, извержений вулканов и экстремальных погодных явлений.

ИИ выйдет из-под контроля

В-третьих, одно из самых сенсационных предсказаний на 2026 год связано с искусственным интеллектом (ИИ). Во многих прогнозах Ванги утверждается, что ИИ может достичь такого уровня влияния на человека, который выведет его из-под человеческого контроля.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга предсказала приход к власти нового российского лидера в 2026 году. Это в свою очередь подняло вопрос о судьбе Украины в случае падения диктатуры Владимира Путина.

