Пока нет никаких признаков, что огромные потери российской армии заставят Путина прекратить войну.

Российский диктатор Владимир Путин в 2026 году находится у власти уже 26 лет и приближается к тому, чтобы стать самым долгоправящим лидером РФ со времен царской эпохи. Тем не менее, 12 января будет 1418 дней, как Россия тщетно пытается победить Украину. Столько же длилась Великая Отечественная война (Восточный фронт Второй мировой войны).

Путин так и не добился значительных успехов в Украине

Как пишет The Times, для Путина, который сделал победу СССР над войсками Нацистской Германии краеугольным камнем национальной идеологии, низкая эффективность российской армии является неприятным напоминанием, что его военная машина не так хорошо отлажена, как ему внушают военные чиновники. Именно поэтому он всеми силами будет пытаться не показывать слабость.

Отмечается, что за 1418 дней солдаты Иосифа Сталина прошли от Волги до Берлина. Армия Путина же все еще застряла в Покровске, продвинувшись примерно на 50 километров с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Видео дня

В издании подчеркнули, что пока нет никаких признаков, что огромные потери российской армии при таком скромном прогрессе, либо растущие экономические трудности, заставят Путина пойти на компромисс в отношении своей конечной цели - вернуть Киев в орбиту влияния Москвы.

Путин окружает себя "удобными" чиновниками

Главный редактор российского сайта журналистских расследований "Проект" Роман Бананин в разговоре с журналистам заявил, что Путин действительно играет прямую роль в военном планировании. Тем не менее, по его словам, так глава Кремля и загнал себя в ловушку собственной "эхо-камеры".

"Все, кто имел хотя бы немного критический взгляд на вещи, исчезли из его окружения", - рассказал Баданин.

Журналист добавил, что в окружении Путина есть "явно невминяемые люди". В частности, он упомянул бывшего председателя совета директоров России, который недавно заявил московским учителям, что Запад планирует выпустить вирус, который уничтожит большую часть человечества, оставив лишь небольшую элиту, потребности которой будут обслуживать роботы.

Путин одержим своей целью

Более того, ранее Путин приказал своим войскам продвигаться далее в Сумской и Харьковской областях. Тем не менее, некоторые российские оппозиционеры и аналитики считают, что Путин рассматривает захват украинских территорий как второстепенный вопрос. В своих выступлениях он и его высокопоставленные чиновники неоднократно говорили о необходимости устранить "коренные причины" войны, подразумевая под этим прозападное правительство Украины.

"Путину не нужна территория. Он поставил перед собой цель уничтожить независимость Украины и не может отступить", - заявил в разговоре с журналистами бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов.

Также Касьянов считает, что администрация президента США Дональда Трампа не может добиться успеха в урегулировании российско-украинской войны, так как она не понимает суть этого конфликта. По его словам, Вашингтон продолжает верить в то, что эта война якобы является "конфликтом двух лидеров, которых необходимо примирить".

Путин в новогоднем обращении убеждал россиян в "победе" - что известно

Ранее Reuters писало, что российский диктатор Владимир Путин в своем новогоднем обращении значительную часть речи посвятил участникам войны против Украины. Он традиционно пытался представить агрессию как "борьбу за справедливость", заявив, что российские войска, воюющие на территории суверенного государства, якобы "защищают правду".

Также Путин говорил о "всенародной поддержке" войны и уверял, что все россияне "мысленно вместе с солдатами", называя страну "одной большой семьей".

Вас также могут заинтересовать новости: