Повышение прожиточного минимума напрямую влияет на повышение пенсий у ряда категорий украинцев.

В марте 2026 года в Украине пройдет индексация пенсий. А также из-за повышения прожиточного минимума вырастет размер минимальной выплаты пенсионерам. Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала в комментарии УНИАН, чего ожидать от нынешнего года украинцам пенсионного возраста.

Как изменится пенсия по возрасту в 2026 году

По словам эксперта, согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Этот показатель растет с 1 января 2026 года, поэтому минимальная пенсия в Украине по возрасту составит 2595 гривен.

Адвокат добавила, что этой же статьей вышеуказанного закона определено, что за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент от ее размера.

"Итак, повышение пенсии у обычных граждан в 2026 году произойдет на 25 гривен 95 копеек, что составляет 1 процент за каждый полный год страхового стажа, после 35 лет и 30 лет у мужчин и женщин соответственно", - сказала Капустинская.

Какая будет пенсия в Украине у шахтеров

Размер пенсии шахтеров определяется отдельными положениями законодательства. При этом от прожиточного минимума зависит минимальный размер такой выплаты.

По словам эксперта, согласно закону "О повышении престижности шахтерского труда", минимальный размер пенсии шахтерам, которые отработали на подземных работах (не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин), устанавливается независимо от места последней работы, в размере 80% заработной платы (дохода). При этом сумма не может быть меньше трех размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Адвокат объяснила, что для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается заработная плата (доход) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

"Анализ указанных положений законодательства свидетельствует, что пенсия 2026 года у шахтеров будет разной, поскольку зависит от заработной платы за весь период страхового стажа конкретного пенсионера. Однако в любом случае размер пенсии у шахтеров составит не менее 7 785 гривен, что на 702 гривны больше чем в 2025 году", - сказала Капустинская.

справка Капустинская Анастасия Юрист В 2021 году получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сейчас учится в University of London по последипломной программе по праву (Postgraduate Diploma in Law). Профессиональный путь в праве начала в 2022 году с должности помощника адвоката, а уже в 2025 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Специализируется в сфере хозяйственных споров, военного права и административно-правовых отношений.

