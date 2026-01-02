В Киеве ввели І уровень опасности: что будет с погодой 3 января

Жителей столицы предупреждают об опасности на дорогах.

В Киеве на 3 января объявили повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"3 января ночью и утром на дорогах гололедица. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

По прогнозу, завтра на Киевщине будет облачно. Ночью пройдет небольшой снег, а днем уже будет погода без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Видео дня

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ближайшей ночью будет -2°...-4°, а днем около 0°.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Погода 3 января - прогноз по Украине

В субботу, 3 января, на большей части территории Украины ожидается теплая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, температурный фон в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В то же время в южных и восточных регионах воздух прогреется до +2...+6 градусов.

Осадки в виде мокрого снега ожидаются на Левобережье и в Карпатах. В других областях существенных осадков не предвидится.

Специалист отмечает, что ветер будет оставаться довольно сильным, а в Приазовье и Крыму его порывы могут достигать 15-22 м/с.

В Киеве в течение выходных будет царить облачная погода без существенных осадков. Ветер будет порывистым, а температура воздуха в субботу составит около 0...-2 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: