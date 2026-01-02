Растет количество российских кораблей, проходящих через Гибралтарский пролив, - наблюдатель

Эксперты говорят, что необычная активность несет риски, поскольку нет достаточно сил для наблюдения за каждым кораблем.

Все больше российских кораблей проходят через Гибралтарский пролив, и это вызывает опасения относительно недостаточного контроля за соблюдением правил, пишет испанское издание The Olive Press.

Издание пишет, что российские корабли проходят через Гибралтарский пролив крайне необычным образом на фоне призывов к Испании усилить морской контроль в этом районе.

"Корабли были зафиксированы на фоне того, как эксперты призвали Испанию усилить морское патрулирование в этом районе, предупреждая, что недостаточная полицейская деятельность может сделать пролив уязвимым к оперативным и стратегическим рискам", - говорится в статье.

Военно-морской историк Рафаэль Муньос Абад сказал журналистам, что Испания "молча уступает контроль над южным берегом пролива Марокко, контролируя только северный берег и выход в Атлантику".

Наблюдение за российскими кораблями

Журналисты привели слова военно-морского наблюдателя Майкла Санчеса о том, что по меньшей мере пять российских судов пересекали пролив между 30 декабря и 1 января.

Два из замеченных кораблей - оружейный танкер MV Lady Mariia и нефтяной танкер MV Pluton - находятся в списках международных санкций США, Великобритании и Европы.

30 декабря Санчес впервые наблюдал, как судно под российским флагом Lady Mariia двигалось на запад к Атлантике. Судно, принадлежащее и эксплуатируемое российской морской судоходной компанией MG-FLOT, находится в санкционном списке Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и было причастно к недавним перевозкам по буксировке других судов, таких как MV Kapitan Danilkin, у побережья Алжира.

Позже в тот же день Санчес зафиксировал прохождение российского грузового судна MV Stargazer, двигавшегося на восток к Средиземному морю, также видимого с точки Европы. Это судно прибыло из Архангельска на севере России и направлялось в Искендерун в Турции, не входит в действующие международные санкционные списки.

Утром 31 декабря Санчес заметил российское торговое судно "Капитан Данилкин", которое направлялось на запад к Атлантике, примерно в восьми морских милях от Гибралтара. По словам Санчеса, корабль, который ранее видели рядом с "Леди Марией" вблизи Алжира, двигался в условиях ограниченной видимости и, возможно, имел механические проблемы.

Отчеты военно-морских наблюдателей в новогодний день начались с того, что "Плутон", российский нефтяной танкер, находящийся под санкциями Европейского Союза и Великобритании, двигался на запад через пролив в дождливые условия в Атлантику. Санчес описал этот транзит как часть необычного движения российских нефтяных танкеров в Атлантику.

Днем 2 января Санчес задокументировал, как MV Jagger, еще один нефтяной танкер под российским флагом, следовал за Плутоном по тому же маршруту.

Кроме этих пяти задокументированных транзитов, Санчес отметил, что с 23 декабря несколько других российских танкеров и газовозов (СПГ), в частности "Юпитер", "Арктик Пионер", "Арктик Восток", "Приморье", "Прогресс", "Универсал Ария", "Ливьевой проспект" и "Триумф", вышли из Средиземного моря в Атлантику.

Российская нефть застревает в море

Как писал УНИАН, из-за санкций многие танкеры с российской нефтью накапливаются вблизи берегов Азии. Объемы российской нефти, остающиеся в море, выросли почти на 50% с конца августа. Несмотря на рекордные показатели экспорта, по меньшей мере 20 танкеров, перевозящих российскую нефть, ждут разрешения причалить в китайских и индийских портах, а другие потратили месяцы на доставку грузов.

