Несмотря на геополитическое напряжение, цены на нефть летят в пропасть, - Reuters

Трейдеры ожидают, что ОПЕК+ не будет пересматривать квоты на добычу нефти.

Мировые цены на нефть вечером первого дня торговой сессии 2026 года упали после того, как по итогам 2025 года зафиксировали самое большое годовое падение с 2020 года, сообщает Reuters.

Это происходит на фоне опасений относительно избытка предложения и геополитических рисков из-за российско-украинской войны и событий в Венесуэле.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 17:49 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent упала 57 центов, до 60,28 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 51 цент, до 56,91 доллара за баррель.

Издание отмечает, что Россия и Украина обменялись обвинениями в нападениях на гражданское население в новогодний день, "несмотря на переговоры с участием президента США Дональда Трампа о прекращении войны".

Журналисты констатируют, что в течение последних месяцев Украина усиливает удары по российской энергетической инфраструктуре с целью перекрыть РФ источники финансирования военной кампании в Украине. После таких ударов цены на нефть, как правило, либо возвращаются к росту, либо замедляют падение.

Тем временем администрация Дональда Трампа продолжает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Журналисты отмечают, что США ввели санкции против четырех компаний и связанных с ними нефтяных танкеров, которые, по их данным, работают в нефтяном секторе Венесуэлы.

Также на цены на нефть влияют события на Ближнем Востоке.

"Кризис между производителями ОПЕК Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами по Йемену углубился после того, как в четверг были остановлены полеты в аэропорту Адена. Это произошло перед виртуальной встречей группы ОПЕК+, состоящей из Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, 4 января", - отмечают журналисты.

Новости, подобные сообщениям из Венесуэлы или Ближнего Востока, обычно замедляют падение цен, но не в этот раз.

Трейдеры ожидают, что ОПЕК+ по итогам встречи 4 января не будет пересматривать квоты на добычу нефти.

Крутое пике "черного золота"

Как сообщал УНИАН, цены на нефть завершили 2025 год самым большим падением с 2020 года. По прогнозам аналитика BNP Paribas Джейсона Йинга, в первом квартале 2026-го Brent упадет до 55 долларов за баррель, но затем восстановится до 60 долларов.

Цены на нефть падают даже несмотря на то, что США продолжают блокировать экспорт нефти одного из членов ОПЕК+ - Венесуэлы. Поэтому Bloomberg раскрыл сокрушительные последствия такой блокады.

Трамп заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро использует нефть из "украденных" нефтяных месторождений для собственной наживы, а также для финансирования терроризма, наркоторговли, торговли людьми, убийств и похищений. Поэтому американский лидер объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров Венесуэлы.

