Осторожно, в новости много спойлеров!

Создатели сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы впервые подробно высказались о финале шоу и ответили на вопрос, который волнует фанатов после последней серии: жива ли Одиннадцать.

В интервью Variety они рассказали, что открытый финал был сознательным творческим решением. Росс объяснил, что Одиннадцать в сериале символизирует магию детства, а для того, чтобы герои могли повзрослеть, эта магия должна была исчезнуть из Хокинса:

"Мы никогда не писали версию, где Одиннадцать просто остается в подвале. Это не могло быть просто и легко. Нам был нужен финал, который одновременно будет мучительным, светлым и полным надежды".

Мэтт добавил, что в сценарной комнате шли длительные споры о судьбе героини. Часть этих дискуссий авторы намеренно перенесли на экран. Так, речь Хоппера отражает одну позицию, а слова ее сетры Кали - другую. Ключевым стал вопрос выбора самой Одиннадцать.

"Вопрос заключался в том, какой из этих вариантов выберет Одиннадцать? И если вы, как Майк и другие, решили верить, что она жива, то она выбрала что-то посередине. Но в любом случае, это абсолютно бескорыстный и героический поступок со стороны Одиннадцать. Вы видели всех тех беременных женщин и сколько детей, потенциально, родится благодаря ее крови, как будет существовать этот цикл и сколько других детей переживет то, что пережила она. И она делает все, чтобы это никогда больше не повторилось.", - подчеркнул Даффер.

Братья также прокомментировали популярные фанатские теории. Мэтт опроверг предположение, что Одиннадцать контактировала с Майком после финальных событий. По его словам, никакой телепатической связи между ними не было. В то же время он подтвердил, что Майк во время выпускной церемонии осознает логическую нестыковку, ведь из-за "криптонита" Одиннадцать физически не могла добраться до ворот и использовать свои способности:

"Но есть еще много других вопросов. Могла ли Кали на самом деле это сделать? Могла ли она быть живой? Нам нравится, что это решать зрителям".

Напомним, в этом же интервью братья Дафферы анонсировали спин-офф сериала. По их словам, это будет совершенно новая история, однако в ней найдется место объяснению одной из загадок "Очень странных дел".

